A rendezvény a Kiskőrösi Évfordulók Napja programsorozat keretében történik meg. Az alkotó Kállai András szobrászművész volt. Mint ismert, Petőfi Sándor szülőházának szomszédságában található a világon egyedülálló Petőfi Műfordítói Szoborpark, amelyet a kiskőrösi székhelyű Országos Petőfi Sándor Társaság hozott létre 1986-ban. A parkban jelenleg 18 szobor található, amely most új alkotással bővül. A létesítmény több szempontból is jelentős. Kizárólag Petőfi fordítóinak állítottak ilyen módon emléket; egyedülálló megoldás a helyi kultusz ápolására; és lehetőséget ad más országok irodalmával való kapcsolatteremtésre. A város szülöttjének a költeményeit félszáz nyelvre fordították le, így többek között például kínaira is.