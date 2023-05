Az épület homlokzata és a tető is megújult, utóbbi rekonstrukciója során 285 367 darab cserepet helyeztek el, így új életet leheltek a felújított tetőszerkezetbe. Emellett közel háromezer méter horganyzott elem- és bádogos szerkezetet helyeztek fel az épületre. A restaurálás során közel 2500 műkő elemet is helyreállítottak, ideértve a díszeket, kerékvetőket, oszlopfőket, figurális elemeket, címereket és más jellegzetességeket. A homlokzaton közel 150 négyzetméter kerámiafelület újult meg. Az Árpád-szobrot, mint az épület jelképét, szintén felújították, a díszműbádog is megújult és a belső szerkezetének cseréje is megtörtént.

A belső terekben 315 ajtót újítottak fel és összesen 537 ablakot, illetve az oldalsó és hátsó nagy kapukat is kicserélték. Közel 300 négyzetméter ólmozott üvegablakot restauráltak.

A felújítás során több mint kétezer négyzetméter törött és csorbult csempe szorult cserére a folyosókon. A második emeleten 360 négyzetméter padlólapot rekonstruáltak, újragyártott csempékkel helyettesítve. A parketta teljes felületét kicserélték, a falak közül 950 négyzetméteren történt átépítés, és további 1350 négyzetméteren a belső díszítőfestés restaurálása valósult meg. A kovácsoltvas elemek közül több mint 400 darab újult meg és több mint 100 méter korlátot állítottak helyre. A felújítás során továbbá több mint 200 ezer méter elektromos kábelt telepítettek, ami biztosítja a modern infrastruktúrát és az elektromos rendszerek megfelelő működését.

Kiemelt projekt volt a díszterem felújítása

Kiemelkedő jelentőségű a városháza díszterme, amely egy önálló felújítási projektet jelentett. A felújítás 2020 októberében kezdődött, és összesen 21 hónapot vett igénybe. A díszterem restaurációja során a hiányzó díszítőelemeket és a súlyosan sérült, 1200 kilogrammos csillár szerkezetét pótolták és javították. A csillárt alaposan megtisztították, elektromos felújítást végeztek rajta, valamint a 63 izzót kicserélték. A harangjáték digitális egységét is lecserélték, és a harangokat is karbantartották.