A bajai Szent Rókus Kórház Egészségfejlesztő Irodájának munkatársai különféle szűréseket végeztek, a sor már nyitás után kialakult.

– Testösszetételt mérünk, a testzsírszázalékot ezen belül a zsigeri zsírok eloszlási arányát, illetve olyan készüléket is kihoztunk amely vázizom százalékot is tud mérni. Ennek kapcsán egyénileg tudunk beszélni az érintettekkel, hogy milyen értékeik vannak, mit jelentenek és hogyan lehet értelmezni. Tanácsot adunk arra vonatkozólag is, hogy a normál intervallumba hogyan lehet visszakerülni. A tanácsadás jellemzően étrend és testmozgási szokásokra vonatkozik, ezeknek a paramétereknek a függvényében. Mi is mérünk ellenőrző vérnyomásmérést, ezzel kapcsolatban is igyekszünk átadni a legfontosabb tudnivalókat. Egész jó értékeket, mérünk nincs kiugróan magas vérnyomás és úgy tűnik, hogy azok, akiknek magas vérnyomás betegsége van, azok jól karbantartják, jó állapotban vannak – mondta dr. Vargáné Kisbácskai Anita a Szent Rókus kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársa.

Az érdeklődők folyamatosan érkeztek a szűrésekre, mérésekre. Vargáné Kisbácskai Anita örömmel hangsúlyozta, hogy a fiatal és középkorosztály is képviselteti magát az idősebbek mellett. Külön örülnek a férfiaknak is, bár ők ritkán szoktak részt venni szűréseken, ezen a napon ők is megmozdultak.

A Bácskai Kultúra emeletén egy kis teremben hangfürdőn vehettek részt az arra nyitott látogatók, az élményt Reiner Ivett biztosította. A szakember már közel 15 éve foglalkozik hangterápiával, melynek legfontosabb célja a relaxált állapot elérése.