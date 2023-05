– A pünkösdi forgatag megrendezését már négy éve tervezgettük, álmunk a pandémiás helyzet miatt csak tavaly válhatott valóra. A sikeren felbuzdulva idén tovább bővítettük és színesítettük a programot. A hagyományápolás mellett kiemelt szerepet kaptak a településünk legapróbb lakói, így a vasárnap elsősorban a gyermeknap jegyében telt. Az ugrálóváron, a népi játszótéren, a kerámiás kézműveskedésen kívül pünkösdi koszorút is készíthettek a jelenlévők – mondta el lapunk érdeklődésére Oláh-Réthy Napsugár, a Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület vezetője.

A délutánt különböző programokkal igyekeztek színesíteni a szervezők, így például kutyás bemutatóval, helyi és a kunszentmiklósi néptáncos ifjak táncos, énekes műsorával, májusfa kitáncolással. A táncházat Kakuk Pál, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, a ráckevei KÉVE Néptáncegyüttes vezetője koordinálta. Eközben az Egészség Fejlesztési Iroda dolgozói az egészségre hívták fel a figyelmet.

A gyermekek örömére lovaskocsi is várta őket, valamint különböző árusok és ugrálóvár is hívogatta a családokat.

– Attól függetlenül, hogy más rendezvények is zajlottak egy időben, a tavalyi évhez képest is jóval nagyobb volt az érdeklődés a vártnál. Egyfajta hiánypótló, hagyományőrző programként álmodtuk meg a hétvégét, amivel a helyi és a környező település lakosainak szerettünk volna kedveskedni. Bízunk benne, hogy jövőre is sikerül megrendeznünk pünkösdi forgatagunkat, ami a közös összefogás nélkül nem jöhetett volna létre – tette hozzá Oláh-Réthy Napsugár.

A hagyományőrző rendezvény a Csoóri Sándor Program, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának köszönhetően az önkormányzat segítségével valósulhatott meg.