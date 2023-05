A jó idő beköszöntével a hajtányok szerelmesei egyre sűrűbben indulnak útnak a Kecskeméti Kisvasút nyomvonalán. Elektromos- és kézi hajtányokkal vagy éppen sínbiciklivel egyaránt találkozhatnak a vasúti kereszteződésekben az autósok, ezért érdemes figyelmesen megközelíteni az átjárókat – hívta fel a figyelmet Kékesi Márton, a hajtánypálya üzemeltetetési vezetője.

Azt is elmondta, hogy a vasútbarátok az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgoztak, hogy járhatóvá tegyék a síneket, és kirakták a hatóságok által előírt figyelmeztető jelzéseket is a vasúti átjárókban. Hozzátette, bár a kézi hajtányozás egyelőre szűk körben, főként a vasútbarátok körében ismert, ám mára bárki számára elérhető ez a szabadidős tevékenység.

Jakabszállás és Nagybugac között ugyanis menetrendszerinti hajtányjáratokat indítanak minden hónap második szombatján. A pontos időpontok a kecskemetikisvasut.hu oldalon találhatók. A menetrendben meghirdetett hajtány járatokra helyjegy foglalása szükséges. Legközelebb május 13-án, szombaton próbálhatják ki a hajtányozást az érdeklődők. Azt is megtudtuk, lehetőség van kézi- és lábhajtányok bérlésére is a bugaci kisvasúti állomáson. Sőt, igény szerint külön járatokat is indítanak. Kékesi Márton végezetül arról is beszámolt, hogy a jövőben szeretnék a teljes nyomvonalon elindítani a hajtányozást, a következő lépésben Jakabszállás a Kiskunmajsa között indulhat el a menetrendszerinti járat.