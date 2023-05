Kilencedik alkalommal hívja életre a Születésünnep rendezvénysorozatot Kovács-Dandi Csilla. A háromgyermekes édesanya, dúla, kismama jógaoktató, perinatális szaktanácsadó hallgató ezúttal is arra törekedett, hogy a gyermekvárás, szülés és gyermeknevelés területén minél szélesebb spektrumot felöleljenek a programok. A cél a kezdetektől ugyanaz: a szervezők lehetőséget nyújtanak arra, hogy bemutatkozzanak azok a szakemberek, akik olyan programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a városban, melyek a várandósság, szülés, kisgyermekes időszak témájával foglalkoznak. A kismamák, az anyukák érezzék, hogy van kihez fordulni, nincsenek egyedül a mindennapokban. A rendezvénysorozat magas színvonalát mutatja, hogy a kecskeméti önkormányzat is támogatja.

A 9. Születésünnep május 7–20. között zajlik, különböző helyszíneken, de a fő bázis a Katona József Könyvtár lesz. Az első napon, vasárnap 9.45-re várják a családokat a kismotoros, futóbiciklis, babakocsis felvonulásra a református gimnázium elé, a menet onnan indul és a városházáig vonul. Ott tartják meg a hagyományos anyák napi virágültetést. Eső esetén a program néhány napot tolódik.

Kovács-Dandi Csilla elmondta több mint 60 ingyenes programot szerveznek a két hét alatt, 30 szakember segítségével. Ezek közül néhány programot kiemelt.

– Minden évben sokakat érdekel a megyei kórház szülészeti osztályának vezetőjével való beszélgetős délután.

Ráadásul a közelmúltban új vezetője lett az osztálynak dr. Fekete Zoltán személyében. Az érdeklődők május 17-én, 16.30-kor találkozhatnak vele a könyvtárban. A programok között vannak újdonságok is, érdemes végig böngészni a teljes repertoárt. Én magam is egy különleges előadással készülök. Olyan édesanyákkal beszélgetek majd, akik császármetszés után természetes úton szültek. Sokakat érintő téma ez is. De szó lesz még a sírós babákról, a pozitív szülésélményről, babaelsősegélyről, mosható pelenkákról, légúti betegségekről, dúlaságról, csecsemők mozgásfejlesztéséről, hordozásról, lesz babaváró önismereti csoport és még sorolhatnám. Külön szeretném kiemelni az anyák visszajelzéseit, hogy köszönik azt a lehetőséget, hogy ebben a kéthétben van terük kapcsolódni más anyákkal, a programokon összemosolyognak a már ismerős arcok, talán még barátságok is kialakultak. Ez egy külön szívmelengető hozadéka a Születésünnepnek! – mondta Kovács-Dandi Csilla.

A programok teljes listája megtalálható a www.szuletesunnep.hu oldalon. Idei újdonság, hogy a programokra kattintva lehet és kell is regisztrálni, elsősorban a későbbi statisztikák miatt.

Az útlevelekbe idén is érdemes gyűjteni a pecséteket, hiszen az utolsó napon, a sorsoláson értékes ajándékok várnak gazdára, melyeket a weboldal nyereményjáték fülén lehet megtekinteni.