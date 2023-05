A megváltáshoz a végső lendületet Mária Terézia trónra lépése és az örökösödési háború adta. A jászok ekkor tanúsított vitéz hozzáállását jutalmazta az uralkodó azzal, hogy 1745. május 6-án aláírta azt a diplomát, amely visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait. A redemptio során Jászberény városa saját területének megváltása mellett a Mizsei, Lajosi, és fél Bene pusztákra jutó összeget is befizette, így ezek a puszták is Jászberényhez tartoztak és a kiváltságaikat ezeken a területen is megkapták.

Horváth Sándor hozzátette: a Lajosmizsét alapító jász elődök tiszteletére állít emléket az 1972-ben Vass Csaba szobrászművész által elkészített Alapító jászok emlékmű, melyre a 2022. évi felújításakor Jászberény és Lajosmizse között 1873. augusztus 17-én megszületett egyezség szövegének egy részlete került fel. Emlékeztetett, hogy a két település lakosainak identitása és a kulturális kapcsolatok erősítésére 2014. augusztus 22-én Testvértelepülési megállapodás került megkötésre Jászberény és Lajosmizse.

A jászkun redemptio emléknapjának ünneplésére a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 6.b osztályos tanulója Brindza Zsófia és 7.c osztályos tanulója Selypes Réka, akik a városi néptánccsoport tagjai is jászsági oláhos és friss csárdást adtak elő. Táncot betanította Veszelszki Boglárka, a Csoport vezetője Bitai Judit.

A beszéd után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékmű lábánál.