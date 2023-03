A celldömölki KMKK Art Mozi adott otthon február utolsó hétvégéjén a X. Totál Plán Független Filmfesztiválnak, ahol az Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező vezette zsűri az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely alkotásának, a Reszeli-Soós András által rendezett „Café Marylin” című kisjátékfilmnek ítélte oda a fesztivál fődíját. A film forgatókönyvírójával, Farkas András Attilával beszélgettünk az újabb elismerés kapcsán.

– Gratulálunk! Két fesztiválfődíj már nem lehet véletlen…

– Köszönjük! Éppenséggel lehet véletlen is, de szívesebben csökkentenénk a véletlen valószínűségét még néhány hasonlóan szép díjjal. Úgyhogy ebben az évben további fesztiválokra is benevezzük a filmet, mert a fő cél továbbra is az, hogy a lehető legtöbben megnézzék mozivásznon. A díj kapcsán is szeretném megköszönni az film elkészítésében közreműködő alkotótársaknak és a film támogatóinak a projektbe vetett bizalmát. Nem kizárt, hogy rövidesen a második rész kapcsán is kopogtatunk majd náluk.

Forrás: Aurorafilm

– Miként fogalmazná meg a Café Marylin sikerének titkát?

– Nagyon-nagyon elcsépelt közhely, hogy senki nem tudja megmondani előre, mitől lesz sikeres egy film. Én sem. Az biztos, hogy amikor a korábbi filmjeink kapcsán jó néhány fesztivál programját végignéztük, a filmek döntő többsége besorolható volt abba a két típusba, amit magamban végletesen leegyszerűsítve „így-jöttem-film”-nek és „rögvalóság-film”-nek nevezek, azaz amikor az alkotó saját életének lenyomatán alapuló történetet vagy a körülöttünk lévő, egyre nehezebben élhető világot, végső soron egyfajta korrajzot igyekszik megmutatni, jó esetben rendkívül hiteles módon. S tényleg sok-sok nagyszerű alkotás születik ezekkel az alapvetésekkel, de a Marylin esetében kifejezetten az volt a cél, hogy valami egészen más módon legyen érvényes és szórakoztató, mint a fesztiválfilmek többsége. És ki tudja, talán ezért szeretik.

– Várható folytatás? Eléggé lezártnak tűnik a film.

– Az idősebb korosztály még látta a Dallast, és Bobby Ewing esete óta tudják, hogy a filmben bármi megtörténhet – tette hozzá nevetve Farkas András Attila. – A válasz pedig egy bizonytalan igen. A forgatókönyv első vázlata már el is készült, ha végül megvalósul, ezúttal nem a Marylin kávézóban, hanem egy jóval sötétebb helyszínen fogjuk forgatni…