A Kecskeméti Szent László Lions Club és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményével közösen a dél-magyarországi értelmi fogyatékosokkal foglalkozó intézmények gondozottai számára szervez csapat sportversenyt, immár 5. alkalommal. A rendezvénynek, mint eddig minden alkalommal, most is a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnoka ad otthont. A részletekről Harsányi Zsuzsanna, a Kecskeméti Szent László Lions Club elnöke adott tájékoztatást.

Idén tizenhét hatfős csapatot hívtak meg, kísérőikkel és szurkoló táborukkal együtt, melyből tizenkét csapat fogadta el a felkérést. A versenyhez ezúttal is csatlakoztak a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Technikum diákjai. Minden csapathoz három kadás tanuló áll be, valamint négyen a szervezési feladatokba segítenek be. Ez a rendezvény szemléletváltó nap is számukra.

Az állomásokon a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusai végeznek önkéntes munkát, tizenhét fővel.

Archív-felvétel

Fotós: Bús Csaba

A gondozókkal, kísérőkkel, diákokkal, a Kecskeméti Szent László Lions Club, az Első Kecskeméti Lions Club, valamint a Digital Lions Club tagjaival, az iskola pedagógusaival és az önkéntesekkel együtt mintegy 200 fő résztvevőre számítanak.

A sportverseny célja az értelmi sérüléssel élők számára a teljes élet örömét nyújtó játék, a versenyszellem, a kapcsolatépítés, az együttműködés megtapasztalása. Az ügyesség és mozgáskoordináció fejlesztése, egymás segítése, a mozgás élménye, a megszokott környezetből való kimozdulás, a győzelem mámora, mind-mind megvalósulhat egy ilyen rendezvény kapcsán. A csapatok már hetekkel előre gyakorolnak, készülnek a versenyre, ahol természetesen csak győztesek lehetnek, hiszen a kupákon és díjakon kívül, minden versenyző uzsonnát és ajándékot is kap.

Az Oroszlán kupa szervezésébe és magába a versenybe bevont középiskolás fiatalok, a szervezési feladatok elsajátításán túl, megtanulják a toleranciát és a másság elfogadását, a klubtagokkal együtt működve a generációk közötti határok is fellazulnak.

A program megszervezését támogatja a Fornetti, a Tiszta Formák Alapítvány és az Univer.