− A kajak-kenu klubban nagy fokú nyitottságot látunk, már sokadik programunkat visszük a vízitelepre, ahol a környezet is adott, hogy a test és a lélek egyensúlyáról tudjunk beszélni. A tapasztalatunk pedig az, hogy a fiatalok nagyon nyitottak, szeretnének beszélgetni. Szívesen elmondják a véleményüket, szeretnek interakcióba lépni és örülnek annak, ha megkérdezzük őket bizonyos témákban. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy ez már a tizedik alkalmunk, és mindig nagy nyitottságot tapasztaltunk − mondta Hal Melinda. A szakembernek hasonló tapasztalatai vannak az osztályokkal is, amikor dolgozik a város különböző iskoláiban.

Bárki bejelentkezhet a programokra, mint azt a pszichológusnő elmondta, elsősorban osztályfőnökök keresik meg, de a szülők és természetesen a gyerekek is. Ők maguktól szokták javasolni a beszélgetést egy külsős szakemberrel, aki esetleg nem a szülőjük, tanáruk, vagy edzőjük, mert vannak olyan kérdéseik, amiket szeretnének átbeszélni.

Nem csak a serdülőkor problémáit vitatják meg, hanem azt is, hogy kit, hogyan érint egy háborús helyzet a szomszédban. Csak hogy speciális témákat is megemlítsünk.

− Ne legyenek kétségeink, a fiatalok körében nagyon megemelkedett a szorongás a háború miatt, egyébként a felnőtt lakosság körében is. De nyilván, amíg egy felnőttnek megvan a stresszkezelő készlete a váratlan helyzetekre, addig egy fiatalnak vagy kicsi gyermeknek nem feltétlenül. Ettől függetlenül hallja a hírekben, lehet, hogy belül nagyon szorong emiatt, fél, hogy mi lesz, ha esetleg ide is elterjed a háború, de irreális félelmeket is hordozhat magában. Mi ezeken a programokon mindig fókuszálunk és arra helyezzük a hangsúlyt, hogy kell az adott, őt érintő krízisekkel megküzdeni

− tette hozzá Hal Melinda pszichológus.

A felnőttek részére is örömmel állnak rendelkezésre, a közösségi portálokon vagy a vízisport centrumon keresztül. Lehet minket továbbá az MCC budapesti központjában és a bajai kórházban is keresni. Nem csak a sportolókat és a krízis helyzetben lévőket várják, hanem azokat is, akik kapcsolódni, közösséget alkotni szeretnének bizonyos témák mentén. Hal Melinda, aki a Bajai Ifjúsági Fórum vezetője hozzátette még, hogy a szervezet továbbra is működik, hamarosan egy városi programban is bemutatkoznak.