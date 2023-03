A vendégeket kemencében sült pogácsával és kürtőskaláccsal kínálták, majd a Bácska egyik legnagyobb múltú településének polgármestere, Vörös Szilárd köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy az első igazoláson 1198-ig nyúlik vissza a település történetisége, ekkor találták az első írásos emléket. Ez a dátum tavaly megdőlt, honfoglalás kori temető maradványait találták a régészek, tehát igazolhatóan legalább háromszáz évvel több éves a település.

– A mai rendezvény méltó lehet ahhoz hogy Felsőszentiván a hosszú történetiségét tovább éltesse, hisz egy közösségi térre pályáztunk sikeresen.

A közösségi tér tartalmaz egy kemencét amelyben finom étkek sülhetnek, ezzel is összekovácsolva a helyi közösségeket – fogalmazott köszöntőjében Vörös Szilárd polgármester. Továbbá büszkén hangsúlyozta, hogy Magyarország egyetlen működő szélmalma a felsőszentiváni, amit a kezdeti újjáépítés óta színpaddal, közösségi térrel is kiegészítettek. Sikerült hangtechnikai berendezést is vásárolniuk a Magyar Falu pályázati támogatásból. A közösségi tér fejlesztésére összesen 25 millió forint támogatást költöttek. A hely alkalmas lesz majd világ- és Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzések kivetítőn történő megtekintésére.

A polgármester kiemelte, hogy a Magyar Falu Programban több sikeres pályázatuk volt. Megemlítette, hogy az 55-ös út menti kerékpárutat teljes hosszában, a rajta lévő hidat, a Hajnal utcát, ami az utolsó nem aszfaltburkolatú köves út volt a településen ugyancsak ennek a programnak köszönhetően újították fel. A fogorvosi rendelőt is ebből a pályázatból sikerült fejleszteni.