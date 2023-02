A résztvevők a szemüket eltakarva, teljes sötétségben fogyaszthatták el a Spaletta étterem mesterszakácsa által külön e célra összeállított vacsorát.

Részemről teljes bizalom, fogalmazhatnék úgyis, hogy „vak bizalom” szükségeltetett a vacsora elfogyasztásához, tekintve, hogy tulajdonképpen fogalmam sem volt arról, hogy valójában mi is került a tányéromra. Már az is hatalmas kihívást jelentett számomra, hogy megtaláljam a tányéromat, az pedig, hogy arról enni is tudjak, embert próbáló feladat volt. Leírni a nevemet bekötött szemmel – ez sem volt egyszerű, de megoldottam. Csupán az este végén vettem észre – amikor lekerült rólam a szemmaszk –, hogy a toll, amivel írtam, egyáltalán nem fogott.

A vacsora elfogyasztásával valahogy megbirkóztam, de akkor tudatosult bennem igazán, hogy milyen heroikus küzdelmet kell folytatniuk a vak és látássérült társainknak minden áldott nap, amikor vizet próbáltam tölteni magamnak, és természetesen melléöntöttem a folyadékot.

Pedig még vízszintmérő eszközt is kaptam segítségül, ami csipogott, amikor víz érte. Nagyon jól esett, amikor a körülöttem ülők biztattak, hogy nem történt nagy baj, és segítettek abban, hogy mit merre találok. Megtapasztaltam, hogy milyen jó érzés az, amikor segítő szándékkal fordulnak egy emberhez, amikor kiszolgáltatott helyzetben találja magát. Ez lenne a normális, azonban a jelenlévő látássérültek elmondása szerint nekünk, látóknak van még hová fejlődnünk ezen a téren.

A vacsoránál egy kedves látássérült asszony volt a beszélgetőtársam. Nagyon jót társalogtunk, de be kell vallanom, hogy a szemkontaktus hiánya engem nagyon feszélyezett. Ahogy letakartam a szemem, minden zaj felerősödött.

Az evőeszközök csörgését, a tányérhoz koccanó kanalakat, a duruzsolást, mindent egyszerre lehetett hallani. Aztán az est végére úgy éreztem kicsit, megtanultam kizárni a zajokat és rákényszerültem egy-egy hangra összpontosítani.