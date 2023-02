Kérdésünkre, hogyan nevezik a szlovákok a disznóvágás során feldolgozandó húsokat Györk Ernőné Ildikó, a kiskőrösi szlovák önkormányzat vezetője válaszolt. Mint mondta, a feldolgozásnál az usi, azaz a fülnek fontos szerepe van mert az nem nélkülözhető a kocsonya készítésénél. A nosz, azaz az orrot is feldolgozzák, akár a fej, a hlává egyéb részeit is. Az oldalast rebronak nevezik a kőrösi szlovákok. A disznóvágásnál elkészített húslevest pedig meszova poljoka hívják. Ezt mi magyarok orjalevesnek nevezzük, amit a szlová-ok zmácsankával fogyasztják, azaz paradicsomos mártással. A töltött káposzta is ennek az időszaknak a kedvenc eledele, amelyet zavijacskova kapuszta névvel illetnek. A kiskőrösiek készítenek zakuszkát is. Ezt a szót az idősebbek orosz nyelvű tanulmányaik során ismerhetik, amely előételt jelent. A szlovák zakuszka azonban különböző fűszerek és zöldségek darálásával készül, ebben lehet paradicsom, paprika, de akár káposzta is.

A nap vacsorával folytatódott.