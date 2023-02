Mintha meseországban járnánk, egy hatalmas termet töltenek be a hetényi ovisok mackói. Az óvónéniknek köszönhetően a több száz plüss mackó tematikusan mutatkozik be. Láthatjuk a Százholdas pagonyban a sok-sok Micimackót. Betekintést kaphatunk a Maci moziba, ahol a mozigépész, a jegyárus és a közönség is egy-egy kedves maci. A Retro maci szülinapon és a Színes bocsok farsangja sarokban a mulatozás kap szerepet. A Mosó masa mosodájában dolgoznak a szorgos mackók. A Böbe mama teázójában iszogatnak. A mackókórházban életeket mentenek, és macikák születnek. Vannak tematikus kompozíciók is, ahol a jegesmedvék, a barnamedvék, a koalák, illetve a pandák mutatkoznak be egy-egy kedves formációban.