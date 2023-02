Kisteleki Gergely solymász, a Hortobágyi Madárkórház munkatársa, aki madármentéssel is foglalkozik, járja az országot, hetente több előadást tartva óvodásoknak, általános iskolásoknak. A napokban Balatonlellén jártak és Ordas után a budafoki gyerekeknek fognak mesélni a csodálatos madárvilágról. Ordasra Marosvölgyi Lászlóné, a Géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda ordasi tagintézmény vezetője meghívására érkeztek.

– Madaras programot szoktam szervezni a gyerekeknek minden évben, ha lehetőség van rá, akár kétszer is. Gergő már sokadszor járt nálunk, beszél a gyerekeknek természetvédelemről, madárvédelemről, a madarak életéről, hogyan ismerhetjük fel, mit fogyasztanak és röpteti is őket. A programon nemcsak az ordasi óvodások, hanem az alsós gyerekek is részt vettek, valamint a géderlaki óvoda középső és nagycsoportosai, a dunaszentbenedeki óvodások és a géderlaki alsósok is – mondta el a tagintézmény vezető.

Barátaink a ragadozómadarak ez volt Gergő mostani interaktív előadásának címe, hiszen nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerjék, megszeressék őket. Rengeteg humoros, érdekes, tanulságos történetet mesélt a gyerekeknek, s mint mondta; a bemutató annyira megragadja őket, hogy sokszor még egy év múltával is szó szerint emlékeznek a történetekre, sokan közülük madarászok, madármentők akarnak lenni.

A solymász segítségére volt Adamik Fanni, a madárkórház önkéntese, mindkettőjük kezén egy-egy gyönyörű, Mexikóban és Arizonában honos sivatagi ragadozómadár, Harris-ölyv – szokták még szalagos álölyvnek, Harris-héjának is nevezni –, melyek röptetésére is sor került az ordasi faluház udvarán a gyerekek hangos tetszésnyilvánítása közepette.