Csongrádon öt párosuk versenyzett múlt szombaton a klubközi versenyszámokban, nem is akármilyen eredménnyel, két páros is dobogóra állhatott. Az eredményekről felkészítőik, Bartha-Nagy Lilla és Keresztes László, az L-Dance Group edzői számoltak be.

Budai Dorka és Lénárt Balázs páros – életük második versenytánc versenyén – Gyermek II E standard kategóriában 7., Gyermek II E latin kategóriában 5. helyezést ért el. Illés Dorka és Palotai Patrik a Gyermek II E standard kategóriában 5. helyen végeztek, a Gyermek II D latin kategóriában pedig győztek, a dobogó legtetejére állhattak fel. Az eredményeik alapján standard kategóriában egy versenyosztállyal magasabban, D osztályban folytatják tovább a versenyzést.

Varga Cintia és Csorba Áron – közös pályafutásuk második versenyén – Junior I E standardban 4., Junior I E latin kategóriában 9. helyezést szereztek. Dániel Viktória és Dániel Dávid – második közös versenytáncos versenyükön – Junior II E standardban 4. helyezettek lettek, míg Junior II E latin kategóriában dobogósok lettek, 3. helyen végeztek. Gál Adrienn és Budai János páros – életük első táncversenyén – Junior II E standardban és Junior II E latin kategóriában egyaránt 5. helyezést értek el.

Ez a verseny volt az utolsó a hétvégi Területi Bajnokság előtt.

A versenyen kívül két fellépésük is volt a L-Dance táncosoknak szombaton.

A képen (balról-jobbra): Matuska Luca, Gyalai Noel, valamint Matuska Villő, Beregszászi Zoltán

Forrás: L-Dance Group

A nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola szülői munkaközösségi vacsoráján a többszörös bajnoki címmel rendelkező L-Dance Group-os lányformáció tíz tagja és négy versenytáncos páros – Tantó Hanna – Kis Máté, Gál Adrienn – Budai János, Budai Dorka –Lénárt Balázs, Illés Dorka – Palotai Patrik – bemutatózott. Színvonalas műsoruk méltó nyitánya volt a bálnak.

Kecskeméten, a Bolyai gimnázium vacsoráján két páros képviselte az L-Dance Group tánciskolát, Matuska Luca és Gyalai Noel, valamint Matuska Villő és Beregszászi Zoltán. A vendégek csodálattal nézték mindkét páros lenyűgöző műsorát. Matuska Villő a Bolyai gimnázium tanulója.

Az edzők végül hozzátették: mindkét iskolának köszönettel tartoznak, a kiváló szervezésért, és amiért biztosították tanulóiknak a fellépési lehetőséget.