– Mindennap szeretek bejárni, igaz egy picit későn érek be. Harmadik éve vagyok nyugdíjas, de aki egész életében iparosként dolgozott, az nem tudja letenni a munkát – mindezt Holtság Károly, kecskeméti ólom- és díszmű­üveges osztotta meg hírportálunkkal.

Amikor a műhelyében jártunk, akkor éppen a fővárosi MAHART-ház hatalmas festett üvegtábláinak tervein dolgozott. A „boldog békeidőkben” készült eredeti táblát kell majd rekonstruálniuk úgy, hogy a Szent Korona festett képe is látható legyen. Annak idején a II. világháborúban ez ugyanis megsemmisült. Az új politikai rendszerben pedig az üveget kicserélő mester már nem írhatta rá a császári és királyi szavakat.

A mester többes számban mesélt erről, mivel fiával, Holtság Bendegúzzal viszik a napi munkát. A vállalkozás tele van megbízással, és sok árajánlatot kérnek tőlük a potenciális megbízóik.

– Az élet változatos, nincs két egyforma munka.

– hangsúlyozta Holtság Károly.

Mostani munkáival kapcsolatban megemlítette, hogy Békésszentandráson, a híres szőnyeggyárból múzeumot és szállodát építenek. A Parlament szőnyegeit alapul véve készítik el új üvegablakokat.

Korábban Kalocsán Kratzmann Ede üvegfestő munkáját restaurálták az egyik egyházi ingatlanban. Dolgoztak tavaly Szentendrén is, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, egy úgynevezett Erdély-épületegyüttest alakítottak ki, itt az egyik épületben a kávézón belül kupolát készítettek. Ugyancsak tavaly, ők készítették el Tabdiban a katolikus templom restaurált ólomüveg ablakait, hőszigetelve. Budapesten és Kecskeméten is dolgoztak egy-egy görög-keleti templomban, illetve a fővárosi Igazságügyi Palotában részt vesznek a felújításon. Megtudtuk, hogy Szegeden az egyik nagybankkal közös épületben lévő új szállodának az üvegablakait is most restaurálták, és a hiányzók helyett újakat készítettek.