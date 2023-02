A háziversenynek indult megmérettetésre végül a halasi és környékbeli termelőkön kívül érkeztek italminták Szerbiából is. A verseny bírálói között volt Kunszeri Miklós a Cultores Moris Redemptionis Borrend nagymestere és Dózsa Tamás, a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület elnöke is, aki elmondta, hogy az elbírált 44 italminta között mézízesítésű bor, pálinka és sör volt, valamint a mézes szörpök is szerepet kaptak a versenyen. A méhészek a későbbiekben szeretnének hagyományt teremteni Magyarországon is a mézes italok versenyének.