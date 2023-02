Gondolkodj ökosan! címmel ismeretterjesztő kutatóállomást és közösségi alkotópontot hoznak létre a félegyházi könyvtár ifjúsági részlegében. A kezdeményezésnek több célja is van. Egyrészt, hogy a könyvtárba látogató fiatalok a könyvek és más digitális tartalmak mellett empirikusan (tapasztalati úton) is megismerhessék a természet és a zöld technológia csodáit.

Az állomáson a kísérletekhez illő, inspiráló környezetben a biológia, a csillagászat, a zöldenergia, a napenergia és a víztisztítás témákban szerezhetnek személyes tapasztalatokat a diákok. A tervek szerint a kutatóállomást nem csak egyénileg, de csoportos foglalkozások keretében is használhatják majd a helyi iskolák, így alkotóműhelyként is működhet a kialakításra kerülő szolgáltatási pont – részletezte Abonyi Szilvia.

Az igazgatónő azt is elmondta, hogy kutatóállomás megvalósításához 450 ezer forint támogatást nyertek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán. Ebből különböző kísérleti eszközöket vásárolnak. Így például elektronikus és mechanikus csillagászati modelleket, sztereomikroszkópot és zöld energia elektronikus építőkészletet. Ez utóbbi segítségével a gyerekek – de akár a felnőttek is – megtanulhatják, hogyan állítható elő áram vízenergiából, hibrid motor, anyagvizsgáló, napelemes óra és sok más projekt.

A kutatóállomáson lesz még virágnövesztő készlet is. A mini laboratóriumot a leendő botanikusoknak, vegyésznek vagy geológusnak ajánlják. A készlet segítségével a diákok elsajátíthatják a talajkutatás és a növénynövekedés alapjait. Megfigyelhetik a növények növekedésének minden szakaszát a gyökerektől a gallyakig és a levelekig. A napelemes építőkészlet segítségével pedig a napenergia hasznosításának folyamatába nyerhetnek betekintést a gyerekek, míg a víz- és levegő tudományos játékkal többféle kísérletet is elvégezhetnek. Mindezek mellett a környezetvédelem és természetismeret témában több hasznos társasjátékot is beszereznek – sorolta az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a könyvtár zöld törekvéseit 2019-ben a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége Zöld könyvtári díjjal ismerte el, 2020-ban pedig a Minősített Könyvtár címet is elnyerték.

Ezek az elismerések is arra ösztönzik az intézmény munkatársait, hogy a 21. század elvárásainak megfelelően újítsák meg szolgáltatásaikat.