Sümegi Gyuláné Terike 10 éve elveszítette férjét, aki rákbeteg volt, azóta egyedül él fiával Dáviddal Szalkszentmártonon. Az 58 éves özvegyasszonynál decemberben szintén daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, azóta kemoterápiás kezelésekre jár. Minden eddigi gyötrelem után február 13-án újabb szörnyű tragédia történt: porig égett a száz négyzetméteres családi otthonuk – írta meg a Borsonline.

Amikor a lángok felcsaptak, senki sem tartózkodott otthon, Terike kemoterápián volt, Dávid pedig dolgozott.

– Biciklivel jöttem haza, mikor láttam, hogy ez nagyon nagy füst, és akkor is azon reménykedtem, hogy csak a szomszéd tüzel valamit, vagy nem tudom. Próbáltam sietni, kinyitottam az ajtót, fél lábbal beléptem és akkor láttam, hogy hatalmas a tűz

– idézte fel a történteket Dávid.

A 26 éves fiú először slaggal próbálta oltani a tüzet, de hamar rájött, hogy ide komolyabb segítségre van szükség és azonnal hívta a tűzoltókat.

Az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy csak álltam és az egész füsttől teljesen az utolsó lángdarabig végignéztem, ahogy az egész ház összedől, összeroskad.

Minden bútor, minden emlék a lángok martalékává vált

Fotós: Bánkúti Sándor / Forrás: Bors

A borzalmas hírt Dávid és testvére akkor közölték édesanyjukkal, amikor érte mentek a kemoterápia után. A házhoz érve már sötét volt, ezért csak másnap szembesültek, hogy valósággal porig égett az otthonuk. A házon nem volt biztosítás, mivel közel 150 éves volt az épület.

Terikének három fia és két unokája van; most legidősebb fiánál él, de mihamarabb szeretné újraépíteni otthonát. Ehhez már eddig is sok segítséget kapott, a szalki önkormányzat is mellé állt.

– Az nem volt kérdés, hogy az önkormányzatnak segítenie kell a családnak, de kellett némi idő, amíg ezt szervezett keretek közé tudtuk tenni, illetve ahhoz is, hogy felmérjük, hogy mik a legfontosabb dolgok, amire most szükségük lesz

– mondta el a Borsnak Gulyásné Horváth Tünde polgármester.

Az önkormányzat most egy konténerházra gyűjt Terike számára. Ennek ára 7-10 millió forint, ehhez még néhány millió forintra van szükségük.

– Biztosítottunk egy helységet a nem pénzbeli adományoknak, ahol a leendő otthonuk bútorait, berendezési tárgyait össze tudjuk gyűjteni. A különféle felajánlások azt is lehetővé teszik, hogy a leégett házat elbontsuk, illetve az újba a vizet, a villanyt bevezessük. Rengetegen jelentkeztek, volt, aki eszközöket, volt, aki munkaerőt kínált fel, hihetetlen ez az összefogás, jó tudni, hogy ennyi jó ember él itthon – tette hozzá Gulyásné Horváth Tünde.