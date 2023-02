Pénteken 17 órakor folytatódik a kertbarátokat megszólító előadássorozat Hegedűs Ágostonnal, azaz Guszti bácsival a Katona József Könyvtárban. Az önellátó kertépítés után az érdeklődők kitekintést kaphatnak az immáron 10 éves kecskeméti Boldogasszony Rózsakert múltjára és jövőjére. Guszti bácsi nem titkolt célja, hogy lelkes önkénteseket toborozzon, akiknek segítségével a kert még hosszú-hosszú évekig a város egyik ékessége lehet.

Aki egy kis művészeti élményre vágyik, annak érdemes ellátogatnia a Hírös Agórába, ahol Ambrus Lajos és Szurcsik József alkotásait egyaránt megtekintheti.

Fotós: Bús Csaba

Igazán bőséges programkavalkád szombaton várja a kikapcsolódni vágyókat. A Vadaskertben szombaton és vasárnap farsangi hangulatot teremtenek. Mindkét nap két alkalommal lesznek látványetetések a gyerekek bevonásával. Az első 10.30-kor indul a örvös medvéktől, majd a csapat felkeresi a Rézusz makákókat, a csacsikat és szarvasokat. A második látványetetés időpontja 14 óra, a Kapucinus majmoknál kezdenek, majd jön Hógolyó, a sarki róka, végül a lámák és pónik. Szombaton lesz ingyenes arcfestés is. Ráadásul gyerekek és felnőttek, akik jelmezt öltenek magukra, kedvezményes jegyet válthatnak.

A Szórakaténusz is hosszabb szünet után újra nyit. 10 órakor az Antanténusz Műhelyben Japán álarcokat készíthetnek a gyerekek. Délután 15.30 és 17 óra között Aprók Tánca lesz, a Hegedűs Együttes húzza a talpalávalót, Nagy Erika táncpedagógus tanítja be a néptánclépéseket. A fókuszban a fonóbeli játékok állnak majd. A program ideje alatt macis ujjbábok is készülnek.

A Katona József Könyvtárban szombaton három programot is ajánlanak. 10 órakor dr. Győrffy Lajos, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa tart előadást Mire megyek, ha matekra megyek? Avagy mivel foglalkozik egy matematikus? címmel. 15 órakor kezdődik a Robotépítők foglalkozás Molnár Dániel könyvtárossal. Szintén 15 órától a gyerekvilág részlegen folytatódik a Túl az Óperencián című családi mesedélután sorozat. Farsang van, járjuk a táncot gyorsabban! című mesét Fazekasné Endre Éva gyermekkönyvtáros olvassa fel. A kreatív alkotói munka sem marad el.

Végül egy programötlet a csillagászat iránt érdeklődőknek. A Planetáriumban 15.30-tól a kisebbeknek szól a Csillagképek című gyerekműsor. A nagyobbakat megszólító előadás 16.30-kor kezdődik, címe Luna és Léna – Holdunk és Napunk. Az érdeklődőket Szabó Balázs szakelőadó várja.