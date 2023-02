Az eseményen dr. Vancsura István polgármester beszámol majd az idei évre vonatkozó költségvetésről és a pályázatok nyújtotta lehetőségekről, különös tekintettel a település intézményeire vonatkozóan. Lehetőséget biztosítanak a fórumon résztvevőknek arra, hogy ők is elmondják véleményüket, észrevételeiket.

A közelmúltban megjelent cikkünk, ami a hódok által okozott károkról szólt, nagy visszhangra talált nemcsak a településen, hanem országos szinten is, több sajtótermék is foglalkozott vele. Különösen azzal a résszel, amikor a településvezető azt mondta, hogy a kilőtt hódokból pörköltet főznek, melynek húsa hasonlít a bárány és a borjú húsához. Éppen ezért, a fórum után Vancsura István lehetőséget biztosít a jelenlévőknek arra, hogy megkóstolják a hód húsából készült pörköltet. Ezenkívül még vadpörköltet is kínálnak majd az eseményen. A településvezető úgy érzi, hogy ezzel el tudja majd oszlatni azokat a tévképzeteket, amelyek a hód fogyasztásával kapcsolatosak. A fórumra minden érdeklődőt várnak.