A húsz éve Angliából indult kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a házasság és a család értékeire, fontosságára. Hazánkban tizenöt éve rendeznek a keresztény egyházak és civil szervezetek közösen olyan programokat, melyek gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztják alá a házasság örökkévaló értékét.

A kiskunfélegyházi intézmények és egyházközösségek is évek óta támogatják ezt a kezdeményezést. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban is több programmal várták a házasokat és a házasulandókat. Csütörtökön Geszler Péter, az Ótemplom plébánosa tartott telt házas előadást. A szeretetbe kapaszkodva címre utalva arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy a házasság olyan szeretetszövetség, ahol a házastársak mindig számíthatnak egymásra, mindig van kibe kapaszkodni. Ám, ha mégsem bírnák el a terheket, akkor kapaszkodjanak Istenbe – fogalmazott a plébános. Arról is beszélt, hogy ha a házasság építőkövei a szeretet, a hűség, a bizalom, a türelem és a kommunikáció, akkor az olyan szilárd alapokra épült, amely minden vihart kibír.