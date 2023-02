A német nemzetiségű faluban a magyarokkal ellentétben nem rizst használnak a hurka elkészítésénél, hanem gerslit, azaz árpagyöngyöt. Mint mondják, ez nem annyira kemény, mint a rizs. Ezt használják a svábok a töltött káposzta készítésénél és a gerslis káposzta esetében is. A hurkalevet is felhasználják a helyiek, ez ugyanis része lesz az orjalevesnek. Az abálólevet pedig a töltött káposzta készítésénél sem nélkülözhetik.

Takácsné Stalter Judit elmondta, hogy a nap során hat vagy hét csapat méri össze a tudását, akik a kolbásztöltés során mutatják be ismereteiket. A húsokat az önkormányzat biztosítja, mintegy hat kilót, a fűszert azonban minden csapat maga hozza. Mivel a töltésiek ott voltak a közelmúltban a hartai hasonló versenyen, így onnan is várnak egy csapatot. A hurka, kolbász egy részét helyben megsütik és a résztvevők estebéd keretében elfogyasztják, a maradék húst pedig lefüstölik és később a Sváb Ételek Fesztiválján használják fel, de visznek a frissen sültekből az idősek otthonába, s ha marad, akkor az óvodába is. A levest a Töltési Tűforgató asszonyok készítik el – mondta a polgármester.

Várják a fiatal lányokat, anyukákat, akik meg akarják tanulni a régi öregek receptjeit, illetve a sütés-főzés fogásait a helyi asszonyoktól. A rendezvény késő délután ér véget a tervek szerint.