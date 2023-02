– Ahogyan nekünk, embereknek, a kutyának is ugyanolyan fontos, hogy amennyire csak lehet, védettek legyenek a hidegtől. Ezért az az ideális, ha a kedvencünknek van kutyaháza – hívta fel a figyelmet a kutyás szakember. A kutyaház esetében a legfontosabb az ideális méret szerinti választás.

– Ne legyen túl nagy a kutyaház mérete, mert akkor nem tud megfelelően felmelegedni. Ha lehet, eleve hőszigetelt házat vásároljunk a négylábú családtagnak. De ha mégsem így tettünk, utólag is hőszigetelhetjük a kutyalakot. A hőmegtartást segítheti például a hungarocell réteg. Arra is ügyeljünk, hogy a kutyaházat valamire rátegyük, ne érintkezzen közvetlenül a fagyos talajjal - mondta Szabó Attila, aki szerint arra is ügyelni kell, hogy lehetőleg szélvédett helyre tegyük a kutyaházat, illetve az elemei jól illeszkedjenek, ne járja át a huzat. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a kutyaházban a legideálisabb fekhelyet a szalma jelenti.

– A kutya a havas, latyakos téli időben beviheti a vizet a kutyaházba és a ruha, párna nem megfelelő hőtartású akkor, ha elázik. A szalma sokkal jobban tartja a meleget és könnyebben is szárad, mint a ruhaanyag – mondta Szabó Attila.

Télen fokozottan kell figyelni a megfelelő táplálásra és itatásra is.

– Télen valamivel nagyobb adag ételt fogyasszon a kutya, mint jó időben, és magasabb legyen a szénhidráttartalma is. Az sem baj, ha napi kétszer ad enni a gazdi. Az itatás nem csak nyáron fontos. Télen naponta többször adjunk vizet a kutyának, mert a hidegben gyorsan befagyhat a tálja. Azt is érdemes tudni, hogy a hideg víz később fagy meg, mint a langyos vagy meleg, ezért az előzőt érdemes télen adni. Nagy hó esetén a kutyák szeretik harapni a havat. Ez jó játéknak tűnik, de korlátozottan engedjük nekik, mert ez torokgyulladást okozhat – fogalmazott a szakember, aki kiemelte, hogy a testmozgás létfontosságú a téli időszakban is.

– A mozgásszükségletet télen is ki kell elégíteni.

A gyakori séta, futtatás jótékony hatású. Arra is figyeljünk, hogy ha láncon tartjuk a kutyát, akkor minden nap, akár többször is engedjük szabadon, hadd mozogjon – figyelmeztetett Szabó Attila.

Fokozottan figyeljünk oda kutyusainkra a hidegben is

Forrás: Beküldött fotó

A sétálásnál érdemes óvatosnak lenni.

– Ne engedjük a kutyát a befagyott tóra lépni, hiszen nem tudhatjuk, hogy milyen vastagságú a jég.

Ha vékony, beszakadhat a kutya alatt, ami a fulladását okozhatja. Az is előfordulhat, hogy szokatlanul mozog az eb, esetleg a lábát nyalogatja. Ez annak a jele lehet, hogy elcsúszott egy jeges felületen, ami ficamot vagy ínszalagszakadást okozhat. Ekkor mindenképpen keressük fel az állatorvost – szól a szakember javaslata. Ha sózzák az utakat, akkor hazaérve mindenképpen érdemes áttörölni a kutya tappancsait, különben a só kimarhatja a lábait. Séta vagy futtatás után pedig várjunk pár percet, míg lehűl a kutya teste, csak utána engedjük inni a hideg vízből, mert ha felhevülten iszik, akkor begyulladhat a torka.

A szakember hangsúlyozta, hogy ha műtött a kutya, semmiképpen ne hagyjuk kint a hidegben, még a kutyaházban sem, mert ekkor nagyon érzékenyek és sérülékenyek a négylábúak. Ekkor lehetőleg egy szélvédett, melegebb helyiségben, például a melléképületben helyezzük el őket. Szabó Attila arra is emlékeztetett, hogy ahogyan nyáron, úgy télen sem szabad a zárt autóban kutyát hagyni.

Ha bent lakik a kutya, akkor arra is figyeljünk, hogy ne engedjük a kályha, kandalló közelébe, mert égési sérüléseket szenvedhet. Érdemes ilyenkor valamivel lerekeszteni a fűtőtestet.

A téli fagyálló ablakmosó folyadék a kutyák igazi ellensége. Az illatosított folyadék mágnesként vonzza a kutyákat, de ha abból isznak, szörnyű kínok között pusztulnak el.

Ezért nem csak zárható helyiségben kell ezelket tárolni, hanem olyan magasságban is, amihez nem fér hozzá a kutya.

Télen is érdemes figyelni a parazitamentesítésre. Sajnos a kevéssé hideg teleket átvészelik a kullancsok, ezért meghatározott időközönként kezeljük kedvencünket kullancs- és bolhairtó szerrel.

Szabó Attila figyelmeztet, hogy minden gazda felelős állata jóllétéért.

– Az állatvédelmi törvény szerint ha valaki úgy tart állatot, hogy az egészségkárosodásához vagy halálhoz vezet, bűncselekményt követ el.

Ha nem jó a kutyaház, nincs rendesen táplálva a kutya, vagy valamilyen más hanyagság miatt elpusztul a háziállat, három évig terjedő büntetést kaphat a gazda – mondta Szabó Attila.