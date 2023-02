Türmerné Szeremi Ilona az intézmény vezetője elmondása szerint, a tavalyi év a járványhelyzet miatt kimaradt, de már 2017 óta minden évben nagyon várt esemény a klubtagok és az intézmény dolgozói körében is a farsang. A kialakult hagyomány szerint ebben az évben is a helyi ovisok voltak a sztárvendégek. Idén, a Mesevár Óvoda Pillangó csoportjának tagjai alapozták meg vidám műsorukkal a jó hangulatot, majd közös táncra is perdültek a szépkorú klubtagokkal. A farsangi jelmezek, az ételek, italok, az élőzene, a tánc és a tombola is hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy emlékezetes nap legyen valamennyi résztvevő számára.