– Kézműves kuckót is kialakítottunk, ahol sok szép alkotás készült kicsik és nagyobbacskák örömére. A tornacsarnokban ugrálóvárak és mozgásos játékok várták azokat, akik tele voltak energiával és nyüzsögni szerettek volna a könyvtári vagy a kuckóbeli csendesebb időtöltés után. Jó érzéssel töltött el minket, szervezőket, hogy sokan beöltöztek nem csak a kicsik, de a felnőttek közül is, és a zord időjárás, az erős szél sem tarthatja vissza a közösségbe vágyókat. Jelmezversenyt is tartottunk, ahol a zsűrinek igazán nehéz dolga volt, hiszen kreataívabbnál kreatívabb jelmezekben vonultak fel a versenyzők. A délutánt a helyi lányok táncos fellépése zárta, akik október óta táncolnak együtt: ötvözve a zumba és a modern táncok elemeit, sajátos stílust és koreográfiát kialakítva ezzel, Darabos Panka és Körmöczi Renáta vezetésével – osztotta meg a részleteket Horváth Ildikó, az esemény egyik szervezője.

Közösségi programokkal is lehet erősíteni a falut

Közösségi programokat szervezni és ezáltal erősíteni a falut, a családokat összehozni, igazán hálás feladat. Élmények, új barátságok és összetartó szervezőgárda alakult ki, felsorolni is nehéz lenne, milyen sokan tettek azért, hogy ez a rendezvény sikeres lehessen.

Hálásak lehetünk egymásnak és büszkék, hogy Bátmonostoron bizonyítottuk, hogy hiába állunk szembe akadályokkal, közös erővel, át tudunk lendülni rajtuk és örömöt teremteni ott, ahol élük, azokkal, akikkel együtt élünk, közösen és közösségben – fogalmazott Horváth Ildikó.