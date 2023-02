A Petőfi Népe és a baon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Bács-Kiskun vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Barta Dóra

Cseke Péter

dr. Domján Mihály

dr. Kelemen Edit

Kósa István

Krámer Iván

Mikulás Ferenc

Székely Gábor

Tarján Levente

Tóth Tibor

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Bács-Kiskunban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Legjobb férficsapat:

Kecskeméti TE (labdarúgás)

Duna Aszfalt DTKH Kecskemét (kosárlabda)

Kiskunfélegyháza (labdarúgás)

ScoreGoal Kecskemét Futsal (futsal)

Kecskeméti RC (röplabda)

Legjobb női csapat:

Bácsalmási PVSE (kézilabda)

Nemesnádudvari NKSZE (kézilabda)

Kerekegyháza (labdarúgás)

Mercedes KLC megyei U15 (labdarúgás)

Kiskunhalasi Szilády RFC (futsal)

Legjobb férfi sportoló:

Nagy Krisztián (labdarúgás)

Wittmann Krisztián (kosárlabda)

Püspöki Patrik (birkózás)

Faldum Gábor (triatlon)

Biró Attila (futsal)

Legjobb női sportoló:

Blaszák Lilla (úszás)

Árva Cintia (súlyemelés)

Jámbor-Herceg Réka (kézilabda)

Mohay Janka (úszás)

Ferenczi Fanni (küzdősport)

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.