Pénteken délután a helyi művelődési házban – előzetes jelentkezés alapján – gyülekeztek a tanfolyam résztvevői, akik az alapszintű újraélesztéssel, valamint az automata defibrillátor használatával ismerkedtek meg.

Nagy Ferenc szervező, a Hercegszántói Futball Club elnöke elmondta, hogy a Bács-Kiskun Vármegye Labdarúgó Szövetsége szorgalmazza a mérkőzéseken a defibrillátor szakszerű alkalmazását, ehhez pedig tanfolyamot végzett emberekre van szükség, emiatt tett most ő is vizsgát, több játékossal együtt. Rajtuk kívül pedagógusok, rendőr, bolti eladó és további segítőkész emberek is megismerkedtek az életmentéssel. A résztvevők számára a tanfolyam ingyenes volt, miután ennek költségét a helyi önkormányzat fizette ki. A szakszerű oktatást Zilinszki Tibor, az Országos Mentőszolgálat Bajai Mentőállomása mentőtisztje végezte.