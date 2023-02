Kádas Kálmán edző érdeklődésünkre elmondta, több mint két éve tartják edzéseiket a volt Fáraó diszkóban. A város szélén évek óta üresen álló, piramis alakú épület tökéletes otthona lett az egyesületnek. Arról is beszámolt, hogy a gála megszervezésének több célja is volt, egyrészt szeretnék népszerűsíteni a városban a sportágat, másrészt szeretnék ha minél többen megismernék az egyesület tehetséges sportolóinak eredményeit, illetve nem titkolt cél volt az sem, hogy támogatókat találjanak.

Kádas Kálmán büszkén számolt be arról is, hogy az egyesületnek számos kiemelkedő eredményt elért sportolója van, akik országos és nemzetközi versenyeken bizonyítottak már, így tavaly az Európa-bajnokságon is negyedik helyezést értek el.

Megtudtuk azt is, hogy gőzerővel készülnek az idei Euróba-bajnokságra, amit Prágában rendeznek meg és a horvátországi világbajnokságra is szeretnének kijutni.

A Fit Kid elnevezésű sportágból önállósult akrobatikus látványtáncot lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlja Kádas Kálmán. De gyorsan hozzá is tette, hogy nagyon kevés fiú választja ezt a sportot, hiszen a tánc, az akrobatika, a gimnasztika ötvözte sportág, a ruha, a zenére és show-szerűség főként a lányok körében népszerű. Hangsúlyozta, minél fiatalabb korban kezdik el a gyerekek az edzéseket, annál hatékonyabb lehet a felkészülés a versenyekre. De azokat is szívesen látják, akik nem szeretnének versenyezni, csak a mozgás öröméért választanák ezt a sportot, amely jól fejleszti a gyerekek erő- és állóképességét, illetve ritmusérzékét.

Kádas Kálmán edző, testnevelés-földrajz szakos tanárként dolgozik Csongrádon, a Sághy Mihály Szakközép Iskolában tanít több mint harminc éve, onnan jár át hetente kétszer Félegyházára edzéseket tartani. Az akrobatikus látványtánc világába lánya révén csöppent bele. Kezdetben csak kísérőként vett részt az edzésein és a versenyeken, de időközben az edző várandós lett, így felkérték, hogy vállalja el ezt a feladatot. A sportág idővel mindkettőjüket, apát és lányát is magával ragadta. Kádas Kálmán közel húsz éve tanítja sportágat a csongrádi, szentesi és félegyházi lányoknak.