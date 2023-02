Szemereyné Pataki Klaudia először az Abraziv Kft. gyárfejlesztésének múlt heti alapkőletételéről szólt. Mint a polgármester fogalmazott, a magyar tulajdonú, immár 40 éve működő cég kiváló példa a magyar, és azon belül is a kecskeméti innovációs gondolkodásra. Az alapvetően mezőgazdasági ágazatnak gyártó cég ugyanis a jelenlegi, Déli ipartelepen lévő telephelyét úgy építette meg, hogy új profilt nyisson, amivel egy piaci rést tölthet be. A szemcseszóró géppel olyan vegyszermentes, környezetkímélő ipari tisztítási módot fejlesztettek ki, ami felkeltette a Mercedes-gyár vezetőinek figyelmét és azóta a gyár beszállítói közé tartoznak, a gyártósor karbantartásának különleges szolgáltatásával, de a régióban is meghatározó szereplők.

A polgármester arra is kitért, hogy a Déli ipartelep az elmúlt 10 évben teljesen kiépült. Ezzel kapcsolatban külön öröm, hogy nem csak autóipari beszállítók vannak jelen ott, hanem számos más iparág képviselői, úgy mint élelmiszeripari, logisztikai vagy mezőgazdasági cégek. Ez jó hír a városnak, hiszen több profilban biztosítanak munkalehetőséget a területen működő vállalatok.

Szó esett a felvételi időszak közelgő végéről is. A polgármester azt javasolta a felvételizőknek, hogy fontolják meg, hogy a Neumann János Egyetemen szerezzenek diplomát.

– Mindhárom kar kiváló és piacképes végzettséget kínál.

Hagyományosan népszerűek a GAMF Kar mérnöki és informatikai szakjai, melyek a kor követelményeinek megfelelően készítik fel a hallgatót a társadalom digitális átalakulására, illetve kínálnak gyakorlatorientált képzést.

Hozzátette, hogy immár nyelvi képzések is indultak az egyetemen, ami a külföldiek számára lehet hívogató, de a diploma értékét is emeli.

Újdonság is található a képzési portfólióban.

A Gazdaságtudományi Karon elindult a turizmus-vendéglátás szak. A polgármester – akinek első diplomája szintén ilyen profilú – hangsúlyozta, hogy mindinkább erősödik a vármegye turisztikai élete, ezáltal a megye is alkalmat kínálhat a fiatal munkavállalónak, nem kell ezért Budapestre utazni. Az utóbbi években kiváló szállodák nyíltak a megyeszékhelyen és szerte a megyében, ezért Bács-Kiskun e területen is megtarthatja a frissdiplomásokat.