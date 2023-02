Két hízót vágnak a kiskőrösi gazdakör tagjai szombat reggel, este pedig 210 emberre terítenek meg – nyilatkozta a baon.hu-nak Somogyi Zoltán, a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület tagja. A rendezvény főszervezője elmondta, hogy az önkormányzattal együtt szervezik az eseményt. Az idén is egy keceli tenyésztőtől, Varga Zsolttól vásárolnak két disznót, melyek összsúlya úgy 450 kiló körül alakul.

A rendezvényt hetedik alkalommal tartják meg idén a Pozsonyi utcában. Ennek a célja nem más, minthogy felelevenítsük a régi vágások hangulatát. Akkor ugyanis összejöttek a családok, a János, az István és egyéb téli ünnepek idején is, hogy disznót vágjanak – mondta a főszervező. Ünnep volt ez, és az élelmiszer-tartalékok feltöltése is egyben. Sonka, szalámi, zsír, tepertő és egyéb finomságok készültek a család által felnevelt jószágból.

Évtizedekkel ezelőtt szinte minden háznál vágtak jószágot. Hetente akár 200 vagy esetleg több jószágot is feldolgoztak az emberek. A mostani rendezvényen csak két disznót vágnak, a feldolgozás folyamatát az érdeklődők akár végig is kísérhetik. A Pozsonyi utcai sátorban a becslése szerint akár 300-an is megfordulhatnak szombaton. Ők kóstolhatnak is a támogatójegyek ellenében. Reggel hagymás vért ehetnek az érdeklődők, napközben elkészül a pecsenye. Ez a hús ilyenkor, frissen, melegen a legfinomabb – fogalmazott Somogyi Zoltán.

Természetesen nem maradhat el a hurka és a kolbász sem. Este pedig a művelődési házban rendeznek vacsorát. Összesen 600 darab töltött káposztát készítenek az ügyes kezű asszonyok. A vacsora orjalevessel kezdődik, majd a hurka, kolbász után 400 darab diós és lekváros hájastésztát fogyaszthatnak a vendégek. Ezeket Szabóné Erika és Füzi Imréné készíti majd.