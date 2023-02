Bár egyre kevesebb a házi disznóvágás hazánkban, a disznótoros ételek iránti érdeklődés nem csökkent. Ezt bizonyítja az is, hogy a kiszolgáló pultoknál idén is hosszú sorokban várakoztak az éhes érdeklődők. Volt, aki nosztalgiából szeretett volna újra hagymás vért, sült májat, pecsenyét, sült hurkát és kolbászt, orjalevest, pincepörköltet, vagy éppen töltött káposztát enni. De olyan is volt, aki még soha nem kóstolt hagyományos disznótorost – tudtuk meg a főszervező Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola igazgatójától. Rózsa Pál elmondta, az eseményre – mint ahogy a háztartásokban is szokás – több napon át készültek az iskola tanárai és diákjai. Hangsúlyozta, a rendezvény előtt tizenhárom disznót vágtak le. A jószágokat az iskola tangazdaságában saját takarmányon nevelték fel, amely garantálja a jó minőségű húst és a belőle készített biztonságos élelmiszert.

Rózsa Pál arról is beszélt, hogy a hagyományőrző eseményt több céllal rendezik meg.

Fontosnak tartják, hogy bemutassák a fiataloknak, hogyan dolgozzák fel a sertést, ezért a helyszínen a perzseléstől egészen a készétel kóstolásáig nyomon követhették a disznóvágás folyamatát az érdeklődők.

Ugyanakkor nem titkolt cél azt sem, hogy népszerűsítsék a hentes szakmát és hogy bemutassák a hentestanulók szakmai felkészültségét. A farsangi disznótoron több olyan diák is részt vett, akik országos szakmai versenyre készülnek – mondta büszkén az igazgató, aki szerint a Mezgés disznótor is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen választják az iskolájukat. Jelenleg közel ötszáz diák jár a nappali tagozatra és közel négyszázan vesznek részt felnőttképzéseiken, akik már megtapasztalhatták, hogy milyen összetartó közösség jellemzi a Mezgét.

Ugyanakkor az igazgató arról is beszélt, hogy a hentes szakma továbbra is a hiányszakmák közé tartozik. Véleménye szerint ennek az is az oka, hogy míg korábban egy böllér megbecsült, köztiszteletre méltó személy volt egy településen, ma már nincs szükség böllérekre, hiszen házi disznóvágások is alig vannak. A szakma bevonult a nagy vágóhidakra és a nagyüzemi húsfeldolgozás nem elég vonzó a fiatalok számára.