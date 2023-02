Egy helybéli lakos hívta fel az egyesületet, hogy tudnak-e segíteni, mert Tázlár mellett az egyik dűlőút közelében egy romos épület mellett, egy akácfához kikötöttek egy fiatal kutyát és magára hagyták.

Egy akácfához kötötték ki az ebet

Forrás: Tündér Szolgálat Egyesület

– A közepes testalkatú kutya hosszú láncon volt, sem eledel, sem víz nem volt előtte, nagyon éhes volt a teljesen átfagyott állat, remegett a teste, amikor megtaláltuk. Nagyon piszkos volt a szőre, nem tudjuk mióta lehetett ott, nem járnak arra autók, de még nem volt kórosan sovány, viszont a gerince és a csípője nagyon kitapintható volt – mondta el a baon.hu érdeklődésére Hatvani Zsuzsa, a Tündér Szolgálat Egyesület munkatársa, akinél lábadozik a megtalált eb. Állatorvoshoz vitték az kutyát és kiderült, hogy kissé alultáplált, bolhás, de látszólag nem beteg. Féreghajtót, bolha és kullancs elleni cseppet kapott, hétfőn pedig megkapja a szükséges oltásokat és a chipet is.

Rálfnak nevezték el megmentői a három év körüli kan kutyát, egy kicsit még fél, de egyre nyitottabb ideiglenes gazdáihoz, kedves, nem ugrál, nem bántja a macskákat és a többi kutyával is jól kijön.

Az egyesület munkatársai keresik az elkövetőt, azt kérik, hogyha valaki bármit tud az esetről, azt jelezze feléjük, ígérik, a bejelentő kiléte anonim marad, rendőrségi feljelentés is tesznek ismeretlen tettes ellen.

– A faluban több kutya is kóborol napi szinten, a legutóbbi durva esetünk során is egy kikötött, sorsára hagyott kutyát kellett mentenünk, a nyakába kötött madzag már a húsába nőtt és kukacok élősködtek rajta – idézte fel a korábbi esetet Hatvani Zsuzsa, aki elmondta azt is, hogy Rálfnak – ha teljesen rendbe jön – szerető gazdát fognak keresni. Addig, aki támogatni szeretné a felépülését, akár csak egy kávé árával is, az megteheti a Tündér Szolgálat Egyesület bankszámlaszámára utalt összeggel. Belföldi utalás esetén: 12062003-01697062-00100000, külföldi utalás esetén IBAN számlaszám HU11 1206 2003 0169 7062 0010 0000, SWIFT KÓD: UBRT HUHB.