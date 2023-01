A kolbásztöltő brigádok tehát vegyesek voltak, de a szabályok egyértelműek. A csapatok 8-8 kilogramm kolbászhúst dolgozhattak fel saját receptjük alapján, majd tölthettek a belekbe. Mari János hartai kolbászmester, a zsűri elnöke arra is figyelmeztetett, hogy mindenki törekedjen az egyszerűségre a fűszerezésnél, a kolbász ízesítését nem kell túlvariálni. Darálni viszont csak kézi darálókkal lehetett, így aztán néhol a csapatok szurkolóinak is akadt feladatuk és az „ellensúly” szerepét töltötték be a sörpadoknál.

A versengő csapatoknak összesen 60 centiméter kolbászt kellett a zsűri asztalára tenni. A kolbászból fél méter volt a sült és 10 centiméter a nyers, s ezekből a mintákból rangsoroltak az ítészek.

Különböző díjak is vártak az indulókra, hiszen az asztalok díszítettségét is rangsorolták, de a pálinka versenyre is szép számmal érkeztek minták a különböző párlatokból.

A gyerekeket a malacfogó verseny hozta lázba, hiszen mindkét kategóriában egy-egy süvölvény volt a fődíj. Számos kulturális program is kísérte a hetedik alkalommal megtartott rendezvényt melyen fellépett a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar, a Kereki Nótások, néptánc bemutatót tartott a Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület és Radics Sándor cimbalmos is szórakoztatta a közönséget.