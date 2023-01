Utoljára a 10 forintoson szerepelt

Petőfi Sándor utoljára magyar pénzen a papír 10 forintoson szerepelt. A sokak által máig megőrzött zöld színű bankó 1947. július 25-én került forgalomba. A petőfis bankjegyet 1992. szeptember 30-án vonták ki. A magyar forintot hivatalosan 1946. augusztus 1-jén vezették be, de az az első 10 forintos bankjegyeken - amiken 1946. június 3. dátum szerepel –, még egy kalapácsot markoló, szocialista munkás portréja szerepelt. A numizmatikai hirdetésekben manapság is gyakran felbukkanó, különleges 10 forintos papírpénz eredetijéért közel 200 ezer forintot is remélnek.