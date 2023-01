Rusznyák Edit, tanár, zenepedagógus, a Kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskolában

Forrás: Beküldött fotó

Rusznyák Edit tanár, zenepedagógus, Kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola: Hálával tekintek az elmúlt esztendőre, és annál nagyobb várakozással és izgalommal az eljövendőre. A zene szeretete és művelése életem meghatározója. Több mint tíz éve tanítom citerázni a kunszentmiklósi, nyolc esztendeje a dunaföldvári gyermekeket, illetve a ráckevei muzsikusokat, három éve elindítottam a kisgyermekek zenei nevelését szolgáló „Ringató” foglalkozásokat a régióban. Tanítványaim sikerei megerősítenek abban, hogy nem hiábavaló a munkám. Tavaly iskolám névadó ünnepségére zenésítettem meg a névadó, Varga Domokos verseit. Benke László író, a Magyar Írószövetség tagja, az ő felkérésére a Pesti Vigadóba is eljutottunk a műsorszámokkal. Az énekléssel a jövőben komolyabban szeretnék foglalkozni, valamint verseket megzenésíteni. A zene életem szerves része, így az iskolai énekkarral és dalos kedvű gyerekekkel nagy terveim vannak, az iskolai és városi szereplések mellett, régiós és országos versenyeken kívánom öregbíteni szeretett városom hírnevét. Szeretném, hogy mindenki megélné a zene örömét, lélek ápoló, gyógyító erejét. Ennek jegyében kívánok boldog új esztendőt tanítványaimnak és a Petőfi Népe valamennyi olvasójának.

Gubacsi Gyula fülöpszállási polgármester

Forrás: Beküldött fotó

Gubacsi Gyula fülöpszállási polgármester: A 2022-es év eseményeinek tükrében, mindenképpen a békét várom, vagy inkább remélem 2023-ban. Szívből kívánom, hogy a szomszédunkban dúló háború mielőbb érjen véget, és ezzel együtt a mindennapjainkra gyakorolt negatív hatásai mérséklődjenek.

Önkormányzatunknál és a fenntartásunkban lévő intézményeinknél a következő évben az energiatakarékosság és a rezsiköltségek „kezelhető” szinten tartása lesz a legfontosabb feladat. Az év elején szeretnénk elindítani a közvilágítás korszerűsítés tervezését Fülöpszálláson, és a megfelelő forrás rendelkezésre állasa esetén minél előbb a kivitelezést is. Bízom benne, hogy azok a nehézségek, amelyekkel szembe kell néznünk jövőre, nem törik meg a település fejlődését. Két nagy TOP-os beruházásunk befejezése és átadása is 2023-ban lesz. Elkészül a kétcsoportos bölcsőde, a csapadékvíz elvezető rendszer második üteme, és folyamatban van több sikeres Magyar Falu Program pályázatunk megvalósítása is. Terveinknek megfelelően, Fülöpszállás további fejlődése érdekében készítjük elő a jövőben benyújtandó pályázatainkat az uniós és a hazai forrásokra egyaránt.

Kenderesi Ilona kunbaracsi közművelődési munkatárs

Forrás: Beküldött fotó

Kenderesi Ilona kunbaracsi közművelődési munkatárs: Nagy lelkesedéssel, tervekkel és várakozással nézek a jövő év elé. Egyelőre csak a nehézségeket látni és várhatóan az év nem fog könnyen indulni. Remélem, hogy egész Európa és a világ is túl lesz a sorozatos kríziseken, és végre békében és nyugalomban élhetünk.

Kisebb megszakításokkal 2016 óta segítem a kunbaracsi közösségi színtér és könyvtár munkáját, 2022-től hivatalosan is átvettem a közművelődési feladatokat. Vannak hagyományok, amelyeket szeretnék folytatni, feléleszteni azokat, amik feledésbe merültek. Nagy vágyam, hogy olyan kisközösségek jöjjenek létre, amelyek a nagyobb közösségért, a faluért is szívesen tevékenykednek. Számomra az idei év egy olyan kísérlet lesz, amihez elvárások nélkül kívánok hozzáállni. Szeretném, ha a falunk életében a közösségi színtér valóban a közösségünk szervező ereje lehetne, ahová jó betérni és jó lenni. A feladat nem könnyű, talán szembe is megy a modern tendenciákkal. Nekem Isten szavai jutnak eszembe: „Az én hívem nem függ a dolgok általános menetétől.” Ennek okán arra törekszem, hogy a jóra, az értékesre hívjam fel a figyelmet. A hiányosságokat, a nehézségeket jól látjuk, kívánom, hogy idén lássuk meg a szépséget is.

Balog Martin szakács, a Kígyósi Csárda konyhafőnöke

Forrás: Beküldött fotó

Balog Martin szakács, a Kígyósi Csárda konyhafőnöke: A tavalyi év sem volt egyszerű, de azt gondolom, hogy ha folyamatosan mozgásban vagyunk új dolgokba fogunk, célokat tűzünk ki magunk elé, ha nem is könnyebben, de sokkal pozitívabban tudjuk majd az akadályokat venni. Ennek szellemében telt el az elmúlt évem és az ideit hasonlóképpen tervezem megélni. Erőt és lendületet ad mindehhez a „Magyarország étele” élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyen elért bronz érem és ezüst minősítés, a Pelikán kupán megszerzett aranyérem és különdíj. A nehéz idők teszik legjobban próbára az embert, így leszünk sokkal kitartóbbak, erősebbek mind lelkileg mind pedig fizikailag, és ami a legfontosabb, jobban oda tudjunk figyelni, segíteni embertársainkat. A szakácskollégáimmal felállított jótékonysági magyar hidegtálrekord megmutatta, hogy egy kis összefogással mekkora dolgokat lehet elérni ha van bennünk egy kis jó indulat, gondolunk másokra is nem csak magunkra. Akármibe is fogunk az idei esztendőben, kellő elszántsággal, kitartással bármit el lehet érni. Az egy helyben toporgás, nem vezet sehová. Tenni, menni, csinálni kell!

Szondi Miklós, a solti Teleki Néptáncműhely Egyesület elnöke

Forrás: Beküldött fotó

Szondi Miklós, a solti Teleki Néptáncműhely Egyesület elnöke: A Teleki Néptáncműhely Egyesületünk felnőtt és gyermek csoportjai a tavaly nagyon sok városi programon léphettek fel, ahol táncaikkal színesíthették a rendezvényeket. Terveink között szerepel, hogy Solt városában továbbra is eleget tegyünk a felkéréseknek. Szeretnénk gyermek- és felnőtt csoportjaink ruhatárát bővíteni, csizmákat, karakter cipőket vásárolni. Támogatóink jóvoltából eddig minden tánchoz a tájegységre jellemző viseletet tudtunk készíttetni, ezt továbbra is fenn szeretnénk tartani. Tervezzük nyilvános táncházak szervezését, ahol élő népzene mellett, a meghívott néptáncosok, néptáncpedagógusok adhatják át az érdeklődőknek tudásukat. A Felső Kiskunsági Folk Közösség tagjaiként közösen tervezzük a kiskunsági táncok és hagyományok megismertetését a Kiskunsági települések lakóival. 2023-ban szeretne egyesületünk továbbra is a fejlődés útján maradni. Két gyermekcsoportunk, a Teleki Ifjak és a Teleki Aprók is várják a jelentkező iskolás és óvodás korú gyerekeket, akik szeretnének a néptánccal megismerkedni. Felnőtt csoportunk is várja a néptáncot kedvelők jelentkezését.

Thiesz Jenő, a dunaegyházi Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület elnöke

Forrás: Beküldött fotó

Thiesz Jenő, a dunaegyházi Jasná Jeseň Nyugdíjas Egyesület elnöke: Tagságunk aktív, nagyon sok programunk van az év folyamán, részt veszünk a helyi közéletben társadalmi megmozdulásokkal, falu szépítésével, tisztán tartásával. Az évet hangulatos évnyitó vacsorával kezdjük és azzal is zárjuk a művelődési házban, saját kiváló szakácsainkkal. Tervezünk kirándulásokat, gyógyfürdőzést, meglátogatni a szlovák testvér településünket, Szentpéterit. Részt fogunk venni minden helyi rendezvényen, a Kolbásztöltő versenyen, a Csipetka fesztiválon, Krumplinapon, Szüreti bálon, az Idősek napján, az adventi gyertyagyújtásokon.

Valamivel több, mint száz fős egyesületünkön belül működik a sétálók, a kártyázók és a népdalosok köre. A népdalkör sok fellépéssel és különböző díjakkal dicsekedhet, minden helyi és meghívott rendezvényen szerepelnek, dalos találkozókat rendeznek oda-vissza meghívással, a környező nyugdíjas népdalosokkal.

Legalább annyi programot szeretnénk összehozni, mint tavaly. Főbb támogatóink a Dunaegyháza Önkormányzata, Szlovák Önkormányzat, Haladás Mg Zrt. Nyilvánvaló, hogy ők is nehezebb helyzetben lesznek, így valószínűleg kevesebből lehet majd gazdálkodnunk, mint az elmúlt évben.