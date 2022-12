– Lépjünk ki egy picit a nagypolitika színterére. Magyarország szomszédjában háború dúl, ami közvetve érezteti hatását itthon és egész Európában is. Mi a véleménye erről?

– Lassan tíz hónapja zajlik az orosz–ukrán háború. Mi az elejétől fogva egyértelművé tettük, hogy elítéljük az orosz agressziót és kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett. Nekünk az a legfontosabb, hogy minél előbb béke legyen! Magyarország és a magyar emberek soha nem látott humanitárius segítséget nyújtanak az ukrán menekülteknek. Ugyanakkor a háború és az arra adott válaszok, az elhibázott szankciók miatt hatalmas energiaválság alakult ki. Az európai és benne a magyar embereknek szankciós felárat kell fizetniük az energiáért, és mivel az energia az élet minden területére kihat, sok minden más mellett az élelmiszerek ára is az egekbe emelkedett.

A kormány ebben a helyzetben elsődleges feladatának azt tekinti, hogy megvédje a magyar embereket, a családokat, az időseket.

Fenntartjuk a rezsicsökkentést, ár- és kamatstopot vezettünk be, továbbra is megtartjuk a családtámogatások minden formáját, emeltük és emeljük a nyugdíjakat, támogatjuk a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek létrehozását. A magyar emberek továbbra is számíthatnak ránk!

– Az országgyűlés őszi időszaka véget ért, de egy képviselőre advent időszakában is sok feladat hárul. Számos rendezvény zajlik minden településen. Sikerült eljutnia mind a 25 választókerületi településre?

– Minden alkalmat megragadok arra, hogy találkozzak, beszélgessek a térségben élő emberekkel. Advent valóban sok lehetőséget biztosít erre. Örömmel teszek eleget a meghívásoknak. A választókerület sok településén részt vettem valamilyen adventi rendezvényen. Az emberek nagyon várják az ünnepet, készülnek arra, hogy családjuk körében békében és boldogságban töltsék a karácsonyt.

– Biztosan így vannak ezzel az ön szerettei is. Hogyan telik majd a karácsony Zsigó Róbert családjában?

– Az egész éves rohanás és a sok munka után, valóban, mi is nagyon várjuk már a karácsonyt. Hagyományainknak megfelelően idén is közösen üljük majd körbe az ünnepi asztalt. Jól fog esni a családi együttlét, a pihenés. Igyekszünk majd sort keríteni olyan programokra is, melyekre az év során sajnos kevés idő jut. Sokat fogunk beszélgetni és együtt várjuk a kis Jézus megszületését. Bízom benne, hogy hozzánk hasonlóan minden családban felgyulladnak majd az ünnepi gyertyák, és ezek fényénél együtt ünnepelnek majd a családok! Áldott, békés, szép karácsonyt, és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!