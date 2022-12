Szem híján egy tányérnyi terület is végtelennek és megismerhetetlennek tetszett. Bizonytalanul határoztuk meg a hús és a köret helyét, a püré pedig egyáltalán nem érződött az evőeszközökkel.

Közben azzal a nehézséggel is meg kellett küzdeni, amit az ivás jelent: vizet tölteni a pohárba egyáltalán nem könnyű feladat.

Ebben egy pohár szélére helyezhető szerkezet segít, melynek fémlábacskái belógnak a pohárba és csipog az eszköz, mielőtt a víz túlcsordulna a pohárból. A főétel ízei közül kiemelkedett a cékla és mintha sütőtök is a része lett volna. Különösen bizonytalan érzés volt evőeszközünkkel bejárni a tányér területét, hogy elfogyasztottunk-e mindent róla – és bizony sokszor sikerült újabb falatot találni a tányér valamely pontján. A desszertből kávé és mandulaíz érződött, valamint egy leheletnyi alkohol.

Szemléletformálás, inspiráló történetek

A Spaletta étterem séfje lebbentette fel a fátylat a titokról. Az előtel kacsarilette volt gyöngyhagymával és házi kenyérrel. Ezt tormakrém leves követte, vízitomával és húsgombóccal. A főétel lassú hőkezeléssel készített csirkemell volt, melyhez kétféle texturával készült cékla és sütőtök kocka társult köretként, burgonyás sütőtök pürével. A desszert mandula panna cotta kávéhabbal, benne kávélikőrrel és kakaós-mogyorós keksztörettel.

Csupán ízlelőbimbónkra hagyatkozva csak némi részigazságra bukkantunk a menüsorral kapcsolatban, de megállapítható, hogy nekünk, látók számára éppen a látás hiányzott a legjobban az egységes élmény megélésében.

Rendkívüli, eddig nem tapasztalt bizonytalanság, teljes elárvultság volt látásunktól megfosztva étkezni – és ez csak egy egyszerű hétköznapi cselekvés, ennél szinte csak bonyolultabb dolgok vannak a látássérültek mindennapjaiban, amit látás nélkül kell megoldaniuk.

Nem csak a vacsora nyújtott betekintést a vak és látássérült emberek életébe, hanem a szövetség tagjai is. Többen megosztották inspiráló történetüket, melyekben közös, hogy látóból váltak látássérültté, illetve vakká. Mindannyian felálltak valahogyan a csapásból, és ugyan mint fogalmaztak, feldolgozni nem lehet az ilyen változást, megtanulni együtt élni vele igen. Mindezt a mindennapokban folytatott hősies küzdelmek árán, emberfeletti erővel érték el, de ugyanannyira kell társaik támogatása is ahhoz, hogy ne zuhanjanak kétségbeesésbe és reménytelenségbe. A vendégek érzékenyítő eszközöket is kipróbálhattak, például olyan szemüvegeket, melyek kialakítása az egyes látássérüléseket mutatja meg.