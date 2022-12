A népkonyhaként is működő civil szervezet, a Wojtyla ház a hagyományokat követve megünnepelte a Mikulást, azaz Szent Miklós ünnepét. A rendezvényt a Kecskemét Táncegyüttes négy tagjának – Böde István, Márkli Zsuzsanna, Bacsa Norbert és Ficsor Kitti táncpárosok – látványos néptánc-produkciója indította, majd a kalotaszegi dallamcsokrot követően Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok osztotta meg ünnepi gondolatait. Megidézte Szent Miklós püspök, a szegények és Kecskemét város védőszentje legendáját, akinek életéről több mítoszt is megőrzött a néphagyomány. Ezekből alakult ki a Mikulás személye. Szavait ekképp zárta: „Minket is a szeretet hozott ide. Gondoljunk azokra, akik szerényen ünnepelnek otthon. Békét, szeretetet és sok-sok mosolyt kívánok a következő évre.”

Őt követte a térség önkormányzati képviselőjének, Jánosi Istvánnak köszöntője, aki méltatta a civil alapítású Wojtyla Ház missziós tevékenységét, egyúttal kifejezte nagyrabecsülését a Wojtyla-sorsközösség iránt.

Számtalan kecskeméti közintézményben várták kedden a gyerekek a Gong Rádió Mikulását. A Wojtyla Barátság Központ tizenhét évre visszanyúló története során hagyománnyá vált, hogy déltájban a népkonyha ebédlőjében is megfordul a rádió nagyszakállúja. A Gong Mikulás ezúttal csokoládéval és szaloncukorral kedveskedett a szegényeknek.