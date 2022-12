Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Iskolás emlék

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes saját diákkorát idézné fel. A fotón a nagykőrösi Arany János Állami Általános Iskola VI/a osztálya látható az iskola előtt 1955 tavaszán. Felső sor: Varga György, Nagy László, Cselovszki József, Horváth Péter, Zentai Balázs, Szabó Ferenc. Második sor: Sasi Ferenc, Bán Frigyes, Kiss Dezső, Grónai József, Zsoldos László, Balla Sándor. Harmadik sor: D. Kovács László, Papp Sándor, Pászti György, Fazekas István osztályfőnök, Lestyán Béla, Gulyka Sándor, Kenyeres Dénes. Alsó sor: Kecskeméti Sándor, Nagy Gábor, Pintér Tamás, Karai Miklós, Borbély Dezső, Virág István, Szakács István, Erdei József és Kiss Balázs.

Papírgyűjtés

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1973-ba kalauzolná el a nosztalgiázókat. Az iskolában a tanulókat arra nevelték, hogy tanuljanak szorgalmasan és emellett végezzenek hasznos munkát is. A diákok örömmel gyűjtötték a papírt a lakókörnyezetükben. A felvételen éppen átadják a gyűjtött papírmennyiséget Udvarhelyi Istvánné, Szabadi Ferencné tanárnőknek és Kovács Anna gondnoknőnek. A jutalom nem maradt el.

Vendégségben

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy régi emlékét elevenítené fel ezzel a fotóval. Találkozhattak a világhírű Rintaro Akamatsu zongoraművésszel barátjuk, Ambrus Edit népdalénekes fővárosi otthonában. A felvételen (balról jobbra): Rintaro, Nagy L. Éva, Ambrus Edit, olvasónk és Ambrus János erdélyi fafaragó.

Kirándulás

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona galyatetői emlékeivel nosztalgiázna. A fotó 1963-as. Galyatetőn töltötték férjével a nászútjukat, de később is szívesen visszatértek a kedvelt üdülőhelyre. Barátokra is szert tettek, akikkel utána is tartották a kapcsolatot. Férje sajnos már elhunyt, de emléke örök.

Hatvan év

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztanák meg e régi tablóképet, mely Erzsébet diákkorát idézi meg. A házaspár 2010-ben költözött Kecskemétre, korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Piricsén laktak. Erzsébet 1962-ben végzett a nyírbátori Báthori István gimnáziumban, később pedagógusként dolgozott.

Gyermekkor

Kecskemétről Glummercz Attila saját gyermekkori fotójával nosztalgiázna, mely róla és édesanyjáról, Tündéről készült 1993-ban. Olvasónk bízik benne, hogy kedves meglepetést szerez e fényképpel édesanyjának.