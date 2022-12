A megyeszékhelyre hívta tagjait a FruitVeB, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet a magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos hatáskörű szakmaközi szervezete. A Four Points By Sheraton biztosított helyet a Kertészeti Évzáró Konferenciának. A rendezvényen az ágazat szereplői, termelők, feldolgozók a zöldség- és gyümölcstermelés, valamint a ráépülő feldolgozóipar aktuális kérdéseit tárgyalták. A témák között szerepelt a feldolgozóipari alapanyag-termelés és -ellátás. Szó esett egyebek mellett a várható új támogatási rendszerekről, a finanszírozási környezet megváltozásának hatásáról is.

Dr. Apáti István elnök köszöntötte a meghívottakat, majd átadta a szót Nagy Péter alelnöknek, aki a hazai TÉSZ-rendszerről beszélt. A termelési értékesítő szervezet olyan, a gazdák által létrehozott gazdasági egység, amely a termelők piaci pozícióit erősíti meg. Az alelnök megjegyezte, hogy ennek az összefogásnak erősödnie kell, különben a termelők elvéreznek a jelenlegi válságban. Az ilyen csoportok az európai uniós agrárpolitikai pénzügyi rendszerből akár 70-80 százalékos támogatást is kaphatnak egy-egy beruházásukhoz. Ezt ki kell használniuk a magyar gazdáknak is, mert a szomszédos országok termelői ezzel a lehetőséggel élni fognak.

Szó esett a konferencián a gombatermesztésről is, amely a nagy energia-felhasználás miatt egyre nehezebb helyzetben van a kontinensen és idehaza is.

Az előadók érintették a hajtatási ágazat kérdéseit is. Idehaza több mint ezer hektáron üvegházi vagy fóliaházas termelés történik. Ezt lehet továbbfejleszteni, mivel a piaci igények az áremelkedések ellenére jelen vannak.

Ennek első üteme megtörtént, ugyanis 2015-ben egy nagyon kedvező, 50 százalékos intenzitású uniós támogatás mellett 120 hektárnyi területű melegházzal bővült a hazai primőr termelés területe. Ez 40-50 ezer tonnányi termésbővülést eredményezett, 25-27 milliárd forint bevétel-növekedéssel járt, miközben 1200-1300 embernek adott munkát.

Az előadók szóltak arról is, hogy a termelést nehezíti a hatalmas aszály, az inputköltségek megnövekedése, a bérek megemelkedése. Ezeket a változásokat be kellett építeniük az árakba, ennek eredményként például a tavalyi 390 forintos TV paprika termelői ára idén 478 forintra emelkedett.