Régi barátokkal, osztálytársakkal, kollégákkal, ismerős és ismeretlen érdeklődőkkel telt meg csütörtökön a Petőfi Sándor Városi Könyvtár nagyterme, ahol Prof. Dr. Vécsei László mesélt életéről, szakmai pályafutásáról a Félegyházáról indultak című beszélgetés-sorozat keretében. A könyvtár mára egyik legnépszerűbb rendezvény-sorozatát néhány éve azzal a céllal indította el, hogy hazahívja és bemutassa a tudomány, a művészet és egyéb területen jelentős eredményt elért személyiségeket. A vendégekkel minden alkalommal az esemény ötletgazdája, dr. Tarjányi József beszélget.

A közönség megtudhatta, hogy bár Vécsei Lászlót elsősorban a vegyészet érdekelte, beteges édesapja mégis arra motiválta, hogy orvos legyen.

Döntése, a legjobbnak bizonyult, hiszen ma már nem csak hazánkban, de világszerte elismert neurológusként, a fejfájás és a sclerosis multiplex kutatásának neves tudósaként tartják számon. Kiemelkedő munkásságát számos rangos díjjal ismerték el. Megkapta többek között a Széchenyi-díjat és a Magyar Érdemrend Középkeresztjét. Mint mondta, minden elismerésnek örült, de nem a díjak, hanem a hivatásszeretet motiválta és motiválja még ma is.

Fő kutatási területéről a sclerosis multiplexről elmondta, hazánkban jelenleg 12 ezer ember küzd ezzel a betegséggel, ami főként a nőket érinti. Hangsúlyozta, az elmúlt évtizedekben nagyon nagy előrelépés történt a betegség gyógyításában. Míg az 1990-es években szinte semmilyen terápia nem volt a kezelésére, ma már 22 féle gyógyszer áll az orvosok és a betegek rendelkezésére, ezáltal pedig jelentősen nőtt a túlélési esély.

Hasonlóan pozitív változások történtek a migrén kezelésében is, köszönhetően Prof. Dr. Vécsei László kutatásainak. Elmondta, a migrén hazánkban 1,2 millió embert érint. Ez a betegség is főként a nőket sújtja. Ugyanakkor ma már ennek kezelése is sokkal hatékonyabb, mint évekkel ezelőtt.

Régi barátok, ismerősök és ismeretlenek is kíváncsiak voltak a beszélgetésre

Fotós: Vajda Piroska

Vécsei László sokat foglalkozott a Parkinson- és Alzheimer- kór kutatásával is. Ezekkel a betegségekkel is több 10 ezer ember küzd hazánkban, főként a 60 év fölötti korosztályt érinti. De nagy előrelépés, hogy ma már a gyógyszerek komoly tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére.

A szakember arra hívta fel a közöség figyelmét, hogy a betegségek korai felismerése nagyon fontos, hiszen minél hamarabb sikerül diagnosztizálni, annál hatékonyabb lehet a terápia. Azt is hangsúlyozta, hogy a társadalom napjaikban is folyamatosan mérgezi magát az alkohollal, a dohányzással, és a túlzott cukorfogyasztással. Egymillió cukorbeteg van hazánkban, amit tovább súlyosbít a mozgásszegény életmód.

A professzor mesélt családjáról is. Elmondta, hogy a felesége, Vécseiné Karg Eszter bőrgyógyászként dolgozott, de már nyugállományba vonult. Három gyermekük született. Lánya közgazdász lett, az egyik fia plazma fizikus, míg a másik programozó matematikus. Vécsei László szabadidejében olvasni és kerékpározni szokott. Mivel munkája miatt sokat utazik külföldre, pihenni legjobban a Balaton partján szeret.