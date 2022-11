Soltész Miklós államtitkár a 147 évvel ezelőtt született Klebelsberg Kunó és egyik gondolatával kezdte beszédét:

– Egy nép csak azzal szerez jogot ahhoz a földhöz amelyik hazája, ha azt halhatatlan művekkel magához, nemzeti géniuszához kapcsolja. A haza földjére ontott véren kívül a művek és alkotások azok, amelyek révén a nemzet magát a haza földjével elválaszthatatlanul jegyzi el.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy 1689-ben Baja nem véletlenül kapta meg a mezővárosi jogot, azt sem szabad elfelejteni, hogy mi mindenért küzdött a katolikus egyház azért, hogy újra és újra templomait felépíthesse. A Belvárosi Szent Péter és Szent Pál-templom az elmúlt 300 évben hatalmas változásoknak volt kitéve. Köszönetet mondott az ősöknek, az ő irántuk való megbecsülés kötelez mindannyiunkat, hiszen egyrészt vérüket ontották, másrészt műveket és alkotásokat hoztak létre.

Zsigó Róbert köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy azért van mit ünnepelni, mert sokan voltak akik összefogtak a bajai Belvárosi templom felújításáért. Teljesen megújult a templom 2020 novembere és 2022 októbere között. Kicserélték a templom tetőszerkezetét, a külseje megújulhatott, az ajtók és kapuk is. Az elmúlt két esztendőben megszépült a Belvárosi templom. Mindez a szeléskörű összefogásnak köszönhető, hangsúlyozta a honatya.

– A kormány 105 millió forinttal támogatta az Érsekség 20 millió forinttal, a vállalkozások és a helyi hívek is összeadtak pénzt, hogy sikerüljön megújítani ezt a fontos templomot. Az elmúlt évtizedekben a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy megőrizzük az értékeinket, benne a keresztény értékeinket is megóvjuk és megszépítsük őket. Fontos ez természetesen az örökség védelme szempontjából is, de fontos azért is hogy legyen mit hagyományoznunk az utánunk jövő generációkra. Mindannyiunk élete megváltozott, érezzük, hogy megváltozott körülöttünk a világ és elnehezül egy kicsit a mi életünk is. A szomszédunkban háború dúl, ennek következtében pedig válság közeleg, így minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy összefogjunk, hogy egymást segítsük és hogy megóvjuk a közösen elért eredményeinket – fogalmazott Zsigó Róbert. Végül mindenkinek köszönetet mondott a támogatásért, az összefogásért.

A beszédeket követően a templomban hálaadó szentmisét celebrált Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, aki megáldotta a felújított templomot.