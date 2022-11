– A negyven kőris, gömb olajkőris és nyír facsemete elültetésében az ordasi alsós kisiskolások is besegítettek, ezzel is nevelve őket a környezettudatosságra, valamint ennek keretében pedagógusaikkal a szakszerű faültetésről és a fák fontosságáról is beszélgettek – mondta el az esemény kapcsán Szabó Zsolt polgármester.