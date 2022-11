A régi bölcsőde épületét bontották le és annak a helyén épület meg az új bölcsőde, amelyre a Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében 176,6 millió forintot nyert a város. A több mint 3200 négyzetméter alapterületű épület két csoportszobából áll, hozzá teraszok is épületek, valamint konyha, mosókonyha, tálaló, csoportszobákhoz tartozó mosdók, a dolgozóknak öltöző, étkező, felnőtt mosdó, egy vezetői iroda és tárgyaló – mondta el hírportálunknak Ördögh Edit, az öt intézményt magába foglaló Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ vezetője.

Hozzátette: az épület energiatakarékos, a padlófűtés mellé olyan korszerű légtechnikai rendszerrel lett felszerelve, amely télen melegíti, nyáron pedig hűti a kinti levegőt, és úgy engedi be az épületbe, a megfelelő légcsere csukott nyílászáróknál is folyamatosan biztosított. A gázüzemű fűtési rendszer így kisebb energiafelhasználással is kellemes hőérzetet biztosít minden évszakban.

Az épület energiatakarékos működését szolgálja az épület tetőszerkezetére szerelt napelemes rendszer, amely elsősorban a melegvizet fogja biztosítani, valamint az elektromos berendezések árammal való ellátását – fűzte hozzá.

A teljesen akadálymentes épülethez tartozó hatalmas udvart két részre osztották, az utcafrontra nyíló udvart térkővel borították, ahol elegendő parkolóhely biztosított, a hátsó udvaron kaptak helyet az új kültéri játékok, ahol a füvesítés még hátra van. Az óvoda kerítése az önkormányzattól kapott közel tízmillió forint költségvetési forrásból épült, és az egyik csoportszoba új felszereléseit is ebből a keretből vásárolták.