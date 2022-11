A Mézes Reggeli Program hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés nyolc éves gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes Reggeli néven több Uniós tagország is átvett az alapötlet hasznosságára tekintettel.

A kezdeményezés célja a méhek és az egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése. Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.

Érsekhalmán 2016 óta népszerűsítik a Mézes Reggeli Programot az iskolás és óvodás gyermekek körében mézes reggelivel, mézkóstolással és ismeretterjesztő foglalkozásokkal.

A Covid-időszakban elmaradt ez az esemény, viszont idén ismét elindult. Különféle programmal várták a településen lakó gyermekeket.

A Mézes Reggeli Program első részében a méhek életéről szóló kisfilmet tekinthettek meg a gyerekek az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületében, majd mézes reggeli ételeket kóstolhattak meg. Az ismeretterjesztő filmet követően több kérdésre is válaszoltak a gyermekek.

Bekő Csaba polgármester hírportálunknak elmondta, hogy céljuk megismertetni és megszerettetni a gyerkőcökkel a méhek életét és a méz élettani hatásait. A programba minden alkalommal örömmel kapcsolódnak be a méhészek, akik a mézeiket is felajánlják a gyermekek részére.

– Nagyon jól sikerült a program, óvodások, iskolások együtt tudtak lenni. Először egy kisfilmet néztek meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából, amelyben a méhek életét, a méz készítését mutatták be. A filmnézést követően átvonultak egy másik terembe, ahol hétféle fajta mézet kóstolhattak a gyerekek, emellett pedig mézeskalácsot és vajas bagettet is ehettek, mellé mézes teát kortyoltak. De volt mézes ostya és lépes méz is. Szavaztak is a legízletesebb mézre, az eredmény szerint az egyik fajta akácméz lett az első, a napraforgóméz a második és egy másik fajta akácméz a harmadik a gyerekek szavazatai alapján – mondta Bekő Csaba polgármester.

A mézes finomságok előtt kérdéseket is kaptak a gyermekek a méhekkel kapcsolatban.

A gyerekek a méhészek felszerelésével is megismerkedtek.

Forrás: Beküldött fotó

– A gyerekeknek elmondtam, hogy a méz különleges élelmiszer, mivel a méhek már a nektár gyűjtése során hozzáadják azokat az enzimeket, amelyek a nektárban lévő cukrok későbbi feldolgozásához szükségesek. Ezek az enzimek így a mézben is megtalálhatók. Részben ezek felelősek a méz antibiotikus hatásáért is. Mi már 2016 óta tartjuk ezt a rendezvényt, a Covid-időszakban kimaradt, de ugyanúgy juttattunk mézet a gyermekek részére. Mindig van segítő méhész aki eljön és a mézet is szívesen ajánlja föl – tette hozzá az elöljáró.

A Hajós György méhész eszközbemutatót tartott a gyermekek részére. Megismertette a lelkes érdeklődőkkel a méhészek felszerelésével.

A Mézes Reggeli Programot Magyarországon első alkalommal 2014-ben rendeztek 65 iskolában. A tavalyi évben már 1200 iskola csatlakozott a programhoz. Évente több mint 140 ezer gyereket érintett a rendezvény. Érsekhalmán 2016 óta tartanak mézes reggeliket összhangban az országos és európai programmal.