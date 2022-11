A Strázsi család a napokban látta vendégül dr. Kovács Attilát, aki feleségével, Ritával és kisebb fiával, Detrével érkezett a kecskeméti családhoz, ahol megtekintették S. Vágó Eta festményeit, valamint Strázsi Imre magángyűjteményét is.

Kovács Attila nagyon meghatódott az ajándék kapcsán, nagy tisztelettel fogadta el a tudást megtestesítő festményt, majd mesélt a kvízmúltjáról és a mindennapjairól.

– Izgalmas volt az egész vetélkedő. Két részletben vették fel a 10 fordulót, 2021-ben ötöt, és 2022 első félévében a második ötöt. A tévénéző ebből semmit nem vett észre, de nekem nagyon jó volt, hogy a köztes időben is tudtam bővíteni a tudásomat. Vallom, a jó pap is holtig tanul, és a jó orvos is. Én minden nap tanulok valamit. Ha hazaérek, gyakran veszem kezembe a vaskos kvízkönyveket, valahol felütöm, és újabb dolgot megtanulok. Emellett rengeteget olvasok, könyvet, újságot egyaránt, így a napi bulvárral is képben vagyok – mesélte a főorvos, aki nemcsak reumatológus, hanem belgyógyász, fizikoterapeuta és klinika farmakológus is. A kórházi munka mellett a szegedi egyetemen angolul és magyarul is oktat, előadásokat tart.

A két autó mellett körülbelül húsz millió forintot is nyert a negyed évszázad alatt

Kovács Attila az évek alatt több tévében futó kvízműsorban játszott már.

– A kvízjátékoknál sosem a pénz vagy a nyeremény motivál, hanem a játék, hogy megmérettethessem magam, a tudásom. Mindig úgy megyek, hogy csak utolsó ne legyek, a többi nem számít. Szerencsére a legtöbbször nyertem is. Büszke vagyok arra, hogy a hazai tévés kvíztörténelemben én játszottam a legtöbb fordulóban, összesen 48 adásban láthattak a nézők. Ebből 45-ször nyertem, kétszer kikaptam, egyszer pedig vége lett a játéknak. Kezdtem a Mindent vagy semmit! játékkal, ahol Opel Tigrát nyertem a kilencvenes években. Utána vetélkedtem a többi autónyertessel is ugyanebben a játékban. 2002-ben Fiat Puntot nyertem a Koko által vezetett Kell egy csapat! kvízműsorban. Játszottam még a QuizFire-ben, az Örökösben, a Maradj talpon!-ban. A két autó mellett körülbelül húsz millió forintot is nyertem a negyed évszázad alatt – részletezte.

Édesanyjától örökölte a tudás iránti szeretetét

Kovács Attila tudásszomja, tehetsége még gyermekkorából származik. Példaképe édesanyja volt, aki országosan is elismert gyermekgyógyászként, genetikusként dolgozott. Tőle örökölte a tudás iránti szeretetét, a tudás iránti alázatát.

– Már gyermekként forgattam a történelem és földrajz atlaszokat, olvastam a görög és római mondákat. Számomra ez okozott örömet. Nekem is vannak kedvenc témaköreim, a történelem, az irodalom és az angol nyelv, de nagyon szeretem a komolyzenét, a filmeket is. Sokan nem tudják rólam, de húsz évig még énekkarban is énekeltem. A tudás iránti szeretetem mai napig tart, melyet szerencsére mindkét fiam örökölt is. Nagyobbik, Kristóf orvostanhallgató, és az egyetemen már ő szervezi a kvízvetélkedőket. A kisebb fiam, Detre is, ő pedig fogorvosnak készül – mondta végül Kovács Attila, aki egyébként tagja a fővárosban a Kvízjátékosok klubjának. Két kecskeméti barátja is van, Kémeri György és Hallók Ákos, akik mindketten kiváló kvízjátékosok, szintén hatalmas tudással.