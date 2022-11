Lezsák Sándor ünnepi beszédében hangsúlyozta, most Pálmonostorán olyan embernek állítanak emléket, aki a magyar költészet koronázatlan királya. Az elsők között is az első Petőfi Sándor. Mint mondta, lehet hasonlítgatni másokhoz, de Petőfi ebben az összehasonlításban talán azért válik ki, mert alig 26 évesen halt meg és akkora már megírta az életművét. Hozzátette, a magyar irodalomban azért került megítélése az első helyre, mert közemberek nyelvén tudott úgy megszólalni, hogy rögtön magukénak is érezték verseit, elbeszéléseit. Lezsák Sándor arról is beszélt, hogy a költő hatalmas tempóban élt. A János vitézt például hat nap alatt írta meg. De kitűnően sportolt, nagyszerűen evezett, úszott és vívott is. A honatya végezetül azzal zárta beszédét, hogy minden magyar faluban lehetne Petőfinek bölcsője is meg koporsója is, mert Petőfi mindenkié.

A szoboravató ünnepséget a Pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak műsora tette még emlékezetesebbé.

A pálmonostori gyerekek ismerik és szeretik Petőfit

A rajzpályázat nyertesei jutalommal tértek haza.

Fotós: Vajda Piroska

A szoboravató ünnepség keretében hirdették ki a helyi általános iskolások számára meghirdetett Az én alföldem című rajzpályázat, illetve a felső tagozatosoknak meghirdetett Petőfi Sándor műveltségi vetélkedő eredményét is.

A rajzpályázatot 1. és 2. osztályos korcsoportban Nagy Dominik nyerte, 2. helyen végzett Görög Martin és 3. lett Kátai Vanessza. A 3. és 4. osztályosok között az első helyen végzett Orosz Péter, 2. helyezett lett Hideg Regina, 3. lett Görög János. 5. és 8. osztályos korcsoportban első lett Tóth Eszter, 2. helyen végzett Kálvin Kevin, 3. helyezett lett Lajos Milán.

A műveltségi vetélkedőt Cseszkó Kata nyerte, második lett Boldog Szimonetta, holtversenyben harmadik lett Rigó Fruzsina, Vígh Vivien és Tóth Eszter.