– Figyelemmel, hogy a Hivatal kollégái többségében családos édesanyák, lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ne csak felnőtt, de gyermekruhák is részesei lehessenek a csereprogramnak. Természetesen arra is felkészültünk, ha maradnak gazdátlanul maradt textíliák a fogason a program végeztével, így a megmaradt ruhákat – állapotukat mérlegelve – karitatív szervezeteknek adjuk át, míg a megmaradt lakástextileket – például takarót, lepedőt, plédet – állatmenhelyek részére ajánljuk fel – mondta a Temesvári Péter jegyző.

Csütörtökön és pénteken a (T)Öltsd meg szeretettel! című kézműves foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődő kollégák, amelyen a közelgő szeretetünnephez kapcsolódva patchwork oktatók segítségével karácsonyi díszek és ajándéktárgyak készíthetők. A foglalkozás remek alkalmat ad arra, hogy hangolódva a közelgő szeretet ünnepére az újrahasznosítás örömét is átadja. A foglalkozások alkalmával valóban újrahasznosítás zajlik, hiszen helyi cégek által felhasznált anyagok maradékait, valamint szabászati hulladékát alakíthatják át a hivatal kollégái.